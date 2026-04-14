Jaén presenta la web y el tráiler del documental sobre el bombardeo de 1937 antes de su estreno en el Infanta Leonor

Fotografía familiar de la presentación del documental sobre el bombardeo de 1937. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura de la Diputación de Jaén ha acogido la presentación de la web y el tráiler del documental sobre el bombardeo que sufrió la capital jiennense el 1 de abril de 1937, durante la Guerra Civil española, en el que murieron 159 personas y más de 200 resultaron heridas. El acto ha servido como antesala del estreno de la cinta, previsto para el próximo 24 de abril en el Teatro Infanta Leonor de Jaén.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, junto a la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en la presentación acompañado por el director del documental, José Laso, la productora ejecutiva, Isabel Pereira, y Laura Barcos, responsable del diseño de la web del proyecto: https://www.elbombardeodejaen.com/.

Este trabajo "permite recuperar este episodio histórico y sacar a la luz un hecho de gran relevancia, especialmente en un momento en el que resulta imprescindible conocer la verdad con mayúsculas", ha subrayado Reyes. Asimismo, ha puesto en valor la calidad de este documental, "en el que se muestra con claridad la atrocidad de la guerra y de los asesinatos, una realidad que lamentablemente sigue presente hoy en conflictos como los de Gaza y Ucrania".

En esta misma línea, el máximo responsable de la Administración provincial ha hecho hincapié en que este largometraje sobre el bombardeo que ocurrió en Jaén hace 89 años en el marco de la Guerra Civil española "nos permite contar con más información sobre este conflicto bélico, tener mayor conciencia de su gravedad, con el objetivo de que no vuelva a repetirse y acercarnos con la mayor rigurosidad posible a todo lo que aconteció a lo largo del mismo".

Por su parte, el director de la cinta ha destacado "el orgullo de haber formado parte de este proyecto, cuyo objetivo era rescatar un episodio histórico relevante para la ciudad de Jaén que ha permanecido en silencio durante años". En este sentido, Laso ha subrayado "la importancia de recuperar testimonios reales y de visibilizar el profundo trauma que provocó este suceso, con el fin de que las nuevas generaciones comprendan que estos hechos ocurrieron y, sobre todo, contribuir a que no vuelvan a repetirse".

En esta línea, la productora ejecutiva del proyecto ha remarcado que el documental se presenta "con el fin de dignificar a las víctimas y rescatar un hecho histórico olvidado en la ciudad". "Inspirado en el libro de Juan Cuevas Matas, el proyecto comenzó con incertidumbre, pero salió adelante gracias a la colaboración de la ciudadanía jiennense".

Más de 60 personas han tomado parte en el rodaje de este documental que se ha llevado a cabo a lo largo de más de tres meses y en el que tienen especial protagonismo el poeta Miguel Hernández y su mujer, Josefina Manresa. La Asociación Cultural La Esparteña ha promovido este largometraje que se basa en el libro homónimo realizado por Juan Cuevas.