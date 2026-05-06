Jóvenes de Lopera (Jaén) participan en una jornada del programa Otium para promover el deporte y el ocio saludable

Asistentes a la jornada del programa Otium. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LOPERA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

Jóvenes de Lopera (Jaén) han participado este miércoles en una nueva jornada del programa Otium, dirigido a fomentar el deporte y hábitos saludables en este sector de la población.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, se ha trasladado hasta el municipio para asistir a este encuentro, que ha contado con una treintena de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO.

El campo de fútbol ha acogido diferentes actividades deportivas, que "son muy diferentes a las que suelen practicar en su día a día". "Con programas como este ponemos de manifiesto la importancia que tiene el cuidado personal, el bienestar y sobre todo el ocio a través del deporte en edades tempranas", ha explicado.

Igualmente, con Otium, impulsado por la Diputación de Jaén, se quiere "mostrar que hay más actividades deportivas diferentes que no conocen y en las que no solamente se trabaja la competitividad, sino también se trabaja en equipo para que entre todos ellos y ellas se solidaricen y se ayuden los unos a los otros".

Ruiz ha destacado que todas estas cuestiones son importantes para la salud de los jóvenes, sobre todo, si se tiene en cuenta que "pasan durante el día muchísimas horas sentados con las nuevas tecnologías y con los móviles".

"De ahí que esta educación sea tan importante y necesaria para que la juventud incorpore el deporte en su día a día y sobre todo para que trabajen herramientas y competencias nuevas que no están desarrollando con otras actividades deportivas", ha comentado.

Finalmente, la responsable de Igualdad y Juventud de la Diputación se ha mostrado "contenta" por cómo se está desarrollando esta actividad en la provincia, ya que hasta ahora se ha celebrado en más de 25 municipios.

"Seguiremos haciéndolo a lo largo y ancho del territorio provincial y, por supuesto, escuchando esas necesidades tan importantes que la juventud, sobre todo de estas edades tan tempranas, nos traslada", ha concluido.