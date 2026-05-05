Más de 200 personas participan en Sabiote (Jaén) en una jornada de convivencia organizada por Atende

Jornada Con-viviendo de Atende - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SABIOTE (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Más de 200 personas han participado en la celebración de la 33ª Jornada de Convivencia 'Con-viviendo' que ha organizado la empresa Atende y que se ha desarrollado en el municipio de Sabiote (Jaén).

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha asistido a esta jornada junto al alcalde de esta localidad, Luis Miguel López, y el delegado de Clece en Jaén, Federico Díaz.

Reyes ha mostrado su satisfacción por asistir a este evento que busca "fomentar un espacio de encuentro y de convivencia entre las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio", que "han tenido la oportunidad a lo largo de esta jornada de intercambiar experiencias con otras personas de municipios cercanos al suyo y asistir a distintas actividades lúdicas".

En concreto, en el marco de esta jornada se ha representado la obra de teatro 'El juez de los divorcios', a cargo del grupo Verain, de Sabiote. Además, ha actuado el cantante Daniel Vela, de Castellar y ha habido un espacio de música y baile para los asistentes, entre otras actividades.

El objetivo de este tipo de iniciativas "es que los participantes salgan de su rutina diaria y ayudarles a combatir ese mal que acecha tanto a las personas mayores, como es la soledad no deseada", ha apostillado el presidente de la Diputación de Jaén.

En este sentido, ha destacado la labor que desarrollan los profesionales que prestan este servicio "no sólo en materia de cuidados, sino también de acompañamiento y de escucha a las personas que atienden, por lo que se convierten en un pilar fundamental para las mismas".

En la 33ª Jornada Con-viviendo, se han dado cita personas de nueve poblaciones jiennenses que son usuarias del servicio de ayuda a domicilio a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Santisteban del Puerto, así como familiares, acompañantes y profesionales que realizan este servicio.