Noches de Palacio celebra su décima edición con 13 conciertos y 17 artistas en el Palacio de Villardompardo de Jaén

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, en su intervención en la presentación de la décima edición de Noches de Palacio. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Palacio de Villardompardo volverá a acoger este verano la celebración del programa Noches de Palacio, que organiza la Diputación de Jaén y que en su décima edición, como ha explicado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, apostará por "artistas de primer nivel, bandas consolidadas, propuestas imprescindibles del panorama nacional, artistas que conectan especialmente con el público joven, el talento femenino y también el local".

Así ha resumido Colomo la programación que este año incluirá un total de 13 citas musicales y la participación de 17 artistas o grupos que comenzarán el 5 de junio, con la presencia de Estrella Morente y Carmen Álvarez, y se extenderán hasta el 24 de julio, con Yarea.

"Este año no es uno cualquiera", ha dicho la diputada, quien ha enfatizado que "durante estos diez años el ciclo ha crecido, se ha consolidado y ha sabido construir algo muy valioso, una forma diferente de vivir la cultura, además de que ha contribuido a situar al Centro Cultural Baños Árabes como un espacio patrimonial vivo, un lugar donde la historia y la creación contemporánea dialogan y se encuentran".

Sobre el programa previsto, la responsable cultural de la Diputación ha incidido en que Noches de Palacio "ya no es solo un ciclo de conciertos, es una experiencia cultural completa, en la que cada noche será distinta, cada actuación única y cada momento irrepetible".

En estos casi dos meses "volveremos a llenar de vida este espacio durante los fines de semana, convirtiendo los viernes y sábados en una cita imprescindible con la música, la cultura y el patrimonio del verano jiennense", ha apuntado Colomo, quien ha puesto de relieve que "además será una edición cargada de sorpresas, porque el ciclo se ha abierto a nuevos espacios, rincones con encanto que habitualmente no están accesibles al público y que, durante esas noches, se transformarán en escenarios únicos, con lo que estas veladas serán aún más especiales".

A todos estos alicientes se suma "lo que sostiene este proyecto, su programación artística, que vuelve a destacar por su calidad y diversidad", según ha remarcado África Colomo. Entre las actuaciones anunciadas están, junto a las de Estrella Morente y Carmen Álvarez y Yarea, la de Sidonie (12 junio), Relente (13), Javi Medina (19), El Jose (20), Fran Rama (26), Los Mejillones Tigre (27), Éxtasis + Tim (3 julio), Xoel López (4), Violeta + Estudio noven (10), Tanxugueiras + Grecotechno (11) y Yo soy ratón (17).

"Todos estos artistas aportarán a Noches de Palacio una gran diversidad de estilos, formatos y públicos, componiendo un programa pensado para cualquier persona, independientemente de sus gustos o edad", ha precisado la diputada.

En este contexto, ha subrayado "el firme compromiso que mantenemos con el talento femenino, con la presencia de artistas que lideran proyectos de gran calidad y personalidad, y con el talento local, dando visibilidad a creadores y creadoras de nuestra tierra que forman parte esencial de nuestra identidad cultural, todo ello sin renunciar a propuestas de alcance nacional e internacional que sitúan a este ciclo musical en el mapa cultural nacional".

Con este programa, ha concluido Colomo, "seguimos apostando por una cultura accesible, cercana y de calidad, que no solo se consume, sino que se vive, comparte y recuerda", porque para la diputada, Noches de Palacio supone "una invitación a detenernos, a disfrutar, a descubrir y a mirar el patrimonio con otros ojos, y a dejarnos llevar por la música en un entorno incomparable".

La presentación de la programación de la décima edición de Noches de Palacio ha tenido lugar esta noche en la terraza del Centro Cultural Baños Árabes en el marco de un acto en el que también ha intervenido la catedrática de Música y productora del grupo Relente, Raquel Romero; un componente del grupo Los Mejillones Tigre; y que ha finalizado con la actuación musical del grupo Acontratiempo.