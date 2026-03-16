Una nueva ETAP permitirá garantizar el suministro de agua a la población que se abastece del sistema del Rumblar (Jaén)

Presentación del proyecto de la nueva ETAP del sistema del Rumblar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del sistema del Rumblar, en la provincia de Jaén, permitirá garantizar el suministro de agua de los 90.000 habitantes que se abastecen actualmente de él.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha presentado este lunes en Mengíbar el proyecto de esta infraestructura, que se construirá en el embalse de La Fernandina.

En este acto, al que también han asistido el alcalde mengibareño, Juan Bravo, y regidores de otros municipios que dependen de este sistema, Hidalgo ha recordado que esta actuación "está incluida en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para la provincia de Jaén que se desarrolla a partir del convenio firmado por la Diputación y el Gobierno de España".

La nueva estación de tratamiento "contará con elementos de última generación, una mayor capacidad de tratamiento y una inversión de casi 34 millones de euros".

"Vamos a terminar con los históricos problemas en los abastecimientos de los municipios --Andújar, Bailén, Cazalilla, Carboneros, Espeluy, Guarromán, Jabalquinto, Marmolejo, Mengíbar, Villanueva de la Reina y Villatorres-- pertenecientes a este sistema del Rumblar, que han venido comprometiendo seriamente el crecimiento industrial de esta estratégica zona de nuestra provincia", ha afirmado.

A esta nueva ETAP también se podrán conectar otras tres localidades en caso de que se vea afectado su suministro de agua potable: Baños de la Encina, La Carolina y Vilches, con lo que la población beneficiaria superaría los 115.000 habitantes.

Los problemas de la actual ETAP del Rumblar, que capta sus recursos hídricos del embalse de Zocueca, tienen su base en la antigüedad de la planta, con unos 30 años de vida; su insuficiencia hídrica, dado que está al límite de su capacidad de producción mientras la demanda ha crecido en los últimos años; la calidad del agua, que periódicamente presenta problemas de contaminación; la escasez en su capacidad de almacenar el agua tratada en la ETAP y la necesidad de utilizar bombeos.

Con la intervención prevista se solventarán estas cuestiones y se mejorará no solo la eficiencia hidráulica y la capacidad de suministro, sino también la calidad del agua, se modernizarán las instalaciones y se reducirán los costes de producción.

Precisamente en materia de costes, Hidalgo ha explicado "la legislación actual prevé un principio de recuperación de costes, es decir, que parte de las inversiones realizadas en infraestructuras hidráulicas deben de ser repercutidas a los usuarios de las mismas". Sin embargo, "será la Diputación Provincial la que asumirá los 15,6 millones de euros que supondría esta amortización".

Esto supondrá, según ha destacado, que "no se repercutirá ni un solo euro a los ayuntamientos ni a los usuarios, al igual que sucede en los otros sistemas beneficiados por este Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para la provincia de Jaén.

"Lo mismo que la Diputación jiennense está asumiendo esos costes de amortización en el sistema de El Condado, no debiendo repercutir los ayuntamientos ni un solo euro a sus vecinos", ha concluido el responsable de Servicios Municipales.