Las obras para habilitar un mirador del paisaje del olivar en la Ronda Sur de Jaén comenzarán en breve

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a iniciar en breve las obras con las que se habilitará un mirador en la Ronda Sur de la capital, desde el que contemplar el paisaje de olivar que rodea a la ciudad por esta zona, así como la imagen de uno de sus enclaves naturales más característicos, el de La Mella, además del Parque Natural de Sierra Mágina.

"Se sitúa en un lugar privilegiado de la capital jiennense, desde donde se puede vislumbrar la belleza de este bosque infinito de olivar que conduce al visitante hasta la comarca de la Sierra Sur de la provincia y le permitirá reconocer, además, una de las panorámicas de la capital más plasmadas por los pintores en sus obras", ha destacado este lunes en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Con la denominación 'Mirador mar de olivos Jaén', se ubicará junto a la calle dedicada a Pilar Silicia de Miguel y ha sido diseñado por el arquitecto jiennense Alfonso Mollinedo.

"Pretende remarcar cómo el olivar ha sido espacio de inspiración para grandes poetas, pintores y artistas a lo largo de la historia y rendir homenaje a sus obras ligadas al paisaje olivarero", ha subrayado Lozano.

La habilitación de este espacio contará una inversión cercana a los 100.000 euros en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de OleotourJaén, que gestiona la Diputación y que está dotado con 4,5 millones de euros financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Este proyecto, que está suponiendo ya el traslado del circuito de calistenia existente en esta parte de la Ronda Sur a una zona contigua --con el objetivo de facilitar una visión más completa de esta panorámica del mar de olivos--, consistirá en la adecuación de este terreno y en la colocación de cinco estructuras metálicas de diseño contemporáneo que contarán con columpios y bancos metálicos desde los que se podrá contemplar el paisaje.

Además, se dotará a esta estructura de un soporte para la realización de fotografías panorámicas y de un sistema de luces LED que permitirá la visualización de este espacio desde el acceso a la ciudad desde la Ronda Sur.

La habilitación de este mirador forma parte de una red provincial de miradores del paisaje de olivar en el que la Diputación está trabajando en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino OleotourJaén.

Esta red, que supondrá la creación de estos espacios en puntos estratégicos del territorio jiennense, se complementará con una selección de carreteras por la red secundaria provincial y de senderos experienciales para contemplar el paisaje de olivar jiennense.