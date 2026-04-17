Las obras de restauración de la iglesia de Santo Domingo, de Jaén, superan el 50 por ciento de ejecución

Visita a las obras de restauración de la iglesia de Santo Domingo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo, de Jaén, superan el 50 por ciento de ejecución y siguen avanzando con el inicio de la instalación del nuevo suelo.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la visita que el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha realizado a este antiguo templo de Santa Catalina Mártir --su nombre real, aunque es más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos--, situado en pleno casco histórico.

Junto a los concejales de Cultura, María Espejo, y de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano; los diputados de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, y de Cultura y Deportes, África Colomo, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, ha conocido de manos de los técnicos el estado de este proyecto.

"Los paramentos están totalmente terminados, a falta de colocar algunas vidrieras y nuevos ventanales, se ha empezado ya a instalar el suelo en la parte alta de esta iglesia, todas las instalaciones están montadas bajo nuestros pies y falta colocar la piedra del suelo en este espacio excepcional y único en la ciudad de Jaén", ha afirmado Reyes.

Igualmente, ya se han finalizado las actuaciones vinculadas a la restauración de los elementos de la antigua iglesia, como cúpulas, frescos, motivos ornamentales y murales, revestimiento de muros o sustitución del forjado de madera, entre otras.

También ha concluido la consolidación completa de los restos arqueológicos del antiguo palacio almohade que se han hallado en este edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y cerrado al público desde 1972.

Tras las labores actuales, se llevará a cabo la instalación de nuevas carpinterías y de los elementos de mobiliario de madera y de piedra, además de la colocación de cerrajerías de las escaleras de acceso al coro y a los restos arqueológicos.

De forma paralela a estas obras, que tienen un presupuesto cercano a los tres millones de euros de fondos Next Generation EU, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se está trabajando en el proyecto museográfico de esta iglesia. Versará sobre la historia de este edificio y de la ciudad de Jaén.

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Jaén y concejala de Cultura ha agradecido a la Diputación su apuesta por la ciudad al impulsar la puesta en valor de este "emblemático edificio", ejemplo también de su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y monumental.

"La iglesia de Santo Domingo se convertirá de nuevo en un importante reclamo turístico, contribuyendo, además, a la revitalización del casco antiguo de la ciudad", ha afirmado Espejo.