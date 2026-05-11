Ocho proyectos de Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Gerona acceden a la final de 'Rodando por Jaén'

Taller 'Rodando por Jaén'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

Ocho proyectos presentados por jóvenes directores y productores procedentes de Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Gerona han sido seleccionados como finalistas del decimocuarto Concurso de Cortometrajes 'Rodando por Jaén' 2026 de la Diputación Provincial de Jaén, una edición en la que se han recibido casi una treintena de trabajos procedentes de distintos puntos del territorio nacional.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, los autores de los ocho cortometrajes elegidos como finalistas han tomado parte a lo largo de este fin de semana, entre los días 8 y 10 de mayo, en un taller formativo en el que han recibido formación sobre guion, producción y realización a cargo de los directores Monxto Armendáriz y Pablo Berger, la productora Puy Oria y el coordinador del proyecto Enrique Iznaola. Asimismo, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha visitado uno de estos talleres que se han desarrollado en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén.

Bajo este contexto, este taller está dirigido a la preparación del rodaje de los ocho cortometrajes seleccionados, que tendrá lugar durante el fin de semana del 30 y el 31 de mayo próximos.

En concreto, los trabajos seleccionados como finalistas en esta edición han sido 'El penúltimo vigía', de Alfonso Villanueva, de Jaén, que se rodará en Higuera de Calatrava y en Torredelcampo; 'El valle', presentado por Enrique Hidalgo (Sevilla) y Javier del Estal, de Carmona (Sevilla), que ha elegido como escenarios Huesa y el Valle de las Aldeas Perdidas de la Sierra de Segura; 'Equilátero', de Daniel Ruiz, procedente de Montilla (Córdoba), que se grabará en Santa Elena; 'Las croquetas de la Paqui', de José Antonio Gutiérrez, de Arcos de la Frontera (Cádiz), cuyo rodaje se desarrollará en Lupión; 'Masa madre', de Lucas Fonet, de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), que se filmará en Fuerte del Rey; 'Muy lejos', de Álvaro León, de Córdoba, que se grabará en Santo Tomé; '¿Quién se casa en Jaén en junio?', que ha sido presentado por Anna Caritg, de Gerona, y que tendrá como localización del rodaje el municipio de Noalejo; y, por último, el cortometraje titulado 'Tómatelo con psicología', de Ángela Angulo y Marta Ruiz, de Jaén, que se rodará en Villatorres y en Bedmar.

Estos trabajos serán los que opten a los distintos galardones establecidos en esta decimocuarta edición de 'Rodando por Jaén'. En concreto, el primer premio de este certamen consta de 3.000 euros y trofeo, así como la distribución del corto ganador en festivales nacionales e internacionales a través de una empresa especializada. Además, habrá un premio especial del jurado, con mil euros y trofeo.

Por otro lado, se otorgará el Premio Canal Sur Radio Televisión, dotado con un trofeo y la emisión en Canal Sur TV y un premio especial al mejor corto provincial, con otros mil euros y trofeo, para obras cuyo responsable, director o productor sea nacido o residente en la provincia de Jaén. También se concederán reconocimientos a la mejor dirección, mejor actor y actriz, mejor fotografía, mejor guion, mejor banda sonora, mejor producción, mejor sonido y mejor montaje.