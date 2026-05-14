Olivareros conocen en Jaén aplicaciones prácticas sobre regeneración de suelos, uso de drones o digitalización

Demostración del uso de drones en el Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico ha dado a conocer este jueves distintas aplicaciones prácticas sobre la regeneración de suelos en el olivar, la realización de tratamientos con drones o la digitalización de las labores del campo

La Finca Bonilla, ubicada entre Torres de Albanchez y Benatae, acoge esta segunda jornada de una cita que cuenta con la participación de más de un centenar de personas.

Dar a conocer nuevas iniciativas dirigidas a incrementar los ingresos y disminuir los costes en el olivar tradicional, así como mostrar nuevos modelos de gestión del mismo son objetivos principales de este encuentro, que comenzó este miércoles en Beas de Segura.

Esta actividad, que se lleva a cabo en el marco del Centro de Innovación Territorial, se prolongará hasta este viernes. En la tercera y última jornada, que también tendrá lugar en la Finca Bonilla, los participantes asistirán a demostraciones de maquinaria para el olivar, como picadoras de ramas y desbrozadoras.

También podrán conocer distintas soluciones digitales para la actividad agrícola y de recibir información sobre la gestión del olivar ecológico y sobre la compatibilización del cultivo del olivar con el de otros productos, como el pistacho.