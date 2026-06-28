El pleno de la Diputación de Jaén abordará la extensión a El Condado las ayudas a jóvenes para la compra de vivienda

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén. (Imagen de archivo). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén celebrará el próximo martes, 30 de junio, sesión ordinaria del pleno en el que se abordarán, entre otros asuntos, la extensión a la comarca de El Condado de las ayudas a jóvenes para facilitar la compra de una vivienda y la devolución de tres millones de euros a los ayuntamientos de la provincia correspondientes al premio de cobranza por la gestión de la recaudación de los tributos municipales que realiza la Administración provincial.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha señalado que tras los resultados de la convocatoria de ayudas a jóvenes menores de 35 años para la adquisición en propiedad de una vivienda en algunos de los 13 municipios de la comarca de la Sierra de Segura, de la que se han beneficiado 55 personas, "queremos extender esta experiencia gratificante a la comarca de El Condado", ha recogido la institución provincial en una nota.

Parra ha adelantado que "vamos a poner sobre la mesa una partida de 300.000 euros que se traducen en ayudas de hasta 10.000 euros para adquirir una vivienda en su pueblo y permitir también mejorar y rehabilitar el parque de viviendas de estos municipios a la vez que ayudamos a fijar la población al territorio".

Al igual que la convocatoria de la comarca de la Sierra de Segura, estas ayudas irán dirigidas a la compra de la primera vivienda en alguno de los municipios de la comarca de El Condado -Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar y Vilches-.

Esta iniciativa, que se ha impulsado en el marco de la estrategia de desarrollo de la comarca de la Sierra de Segura que se viene realizando desde el Centro de Innovación Territorial (CIT Jaén), se extiende ahora a la comarca de El Condado donde también ha ampliado su campo de acción este centro promovido por la Diputación de Jaén y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, en esta sesión plenaria también se abordará la devolución de 3 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia que tienen encomendada a la Diputación la gestión y recaudación de los tributos municipales correspondientes al premio de cobranza.

"La Diputación, como siempre, está al lado de sus ayuntamientos. Por ello, cuando se produce el tren de borrascas, inmediatamente comenzamos a trabajar para paliar las consecuencias y ayudar a los municipios", ha incidido Parra.

"La primera medida fue poner sobre la mesa 10 millones de euros, de modo que cada ayuntamiento recibió 100.000 euros para poder llevar a cabo inversiones de reposición de los daños sufridos. La segunda medida ha sido poner en marcha otro plan de empleo de jornales, puesto que este tren de borrascas hizo que hubiera menos posibilidades de trabajo, especialmente en el mundo rural", ha explicado, afirmando que con este plan de tres millones se posibilita que las personas, principalmente trabajadores agrícolas, puedan tener recursos complementarios.

Y en este pleno "vamos a suplementar la tercera medida que consiste en la devolución de un porcentaje importante del premio de cobranza, el 0,34% de lo que los ayuntamientos han pagado por este servicio público de recaudación de impuestos", ha apuntado la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, que ha concretado que esta devolución oscilará entre los 5.000 y los 400.000 euros, "un dinero no finalista que los ayuntamientos podrán utilizarlo para la prestación de servicios a la ciudadanía".

Por último, en esta sesión plenaria se dará lectura a la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, que se celebra este 28 de junio, "para condenar enérgicamente cualquier discriminación contra las personas Lgtbi y sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio", concluye la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén.