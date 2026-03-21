Presentada la nueva marca de aceite de la cooperativa San Roque de Arjonilla (Jaén)

Presentación nueva marca SCA San Roque. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SAN ROQUE DE ARJONILLA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La cooperativa San Roque de Arjonilla (Jaén) ha presentado este sábado su nueva marca de aceite en un acto donde ha participado el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y en el que ha destacado el "esfuerzo excepcional" que ha hecho en los últimos años el sector oleícola jiennense para mejorar la calidad de este producto.

En una nota, la Diputación de Jaén ha señalado que "presentar en sociedad una marca comercial es fruto del esfuerzo y del trabajo y la culminación de una evolución, en este caso de la imagen de un producto de calidad como es el aceite de oliva virgen extra".

Latorre ha añadido que la creación de esta marca es un "nuevo hito" para esta cooperativa fundada en 1949, y llega como "resultado de la buena labor y experiencia previa de la cooperativa". En esta línea, ha apuntado que "lo vemos cada año en la Fiesta del Primer Aceite, donde cada vez hay más marcas que participan, y también en la cata concurso Jaén Selección, dos de las iniciativas que impulsamos desde la Diputación de Jaén para promocionar el aceite de oliva virgen extra de la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras, junto a la estrategia Degusta Jaén, con la que apoyamos al sector agroalimentario de nuestra provincia".

Para competir en los mercados internacionales y conquistar nuevos consumidores y cocinas, Juan Latorre ha subrayado que "es imprescindible que el producto que vendamos sea excelente, y los vírgenes extra que producimos cada año en nuestra provincia lo son, como demuestran los premios y reconocimientos que logran cada año nuestras marcas".

Latorre ha concluido señalando que "hay que seguir trabajando en la comercialización para conseguir una mayor cuota de mercado", para lo que defiende que es "fundamental" contar con "la mejor carta de presentación".