El proyecto Edint agrupa datos de 12 entidades locales y de empresas para mejorar la gestión municipal

Clausura del proyecto Edint - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido la celebración de la jornada 'Edint Data Day: el final de una etapa, el comienzo de nuevas oportunidades', en la que se ha abordado el trabajo desarrollado en el marco del proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint).

Este proyecto ha permitido agrupar datos generados por empresas y 12 entidades locales de distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de mejorar la gestión de los municipios y "que con todos esos datos podamos transformar y hacer ciudades más inteligentes", ha apuntado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

La Diputación Provincial de Jaén es una de las 12 entidades locales que participan en este proyecto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con una subvención superior a los 12 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (PRTR).

El proyecto Edint, basado en la economía del dato, "viene a recoger y a agrupar a través de diferentes empresas e instituciones una gran cantidad de datos" que "tienen que ponerse en servicio con el objetivo de poder gestionar y hacer más accesibles nuestros municipios", ha remarcado Luis Miguel Carmona, que ha intervenido en esta jornada junto a la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y el director general de Comunicación de la FEMP, Álvaro Mateos.

Carmona ha hecho hincapié en la importancia de esta iniciativa pionera en España que ha permitido crear un espacio de datos multisectorial que agrupa información recogida por las ciudades inteligentes, con el objetivo de poner en valor los datos generados por las empresas y las 12 entidades locales de los territorios participantes "y transformarlos en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía".

Cada una de las entidades locales que forman parte del proyecto Edint ha creado un Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) que, en el caso de la provincia de Jaén, se ubica en el Parque Científico-Tecnológico Geolit y ha contado con una inversión de más de 158.000 euros de la Diputación Provincial de Jaén para su puesta en marcha. Esta cantidad forma parte de los más de un millón de euros que se han destinado en la provincia jiennense a este proyecto a través del PRTR del Gobierno de España.

Asimismo, en el territorio jiennense los datos agrupados en el marco del proyecto Edint se han centrado en los ámbitos de la movilidad urbana, la gestión inteligente de los servicios públicos y la promoción económica y el empleo local.

A través de los mismos, se busca contribuir a mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad de los sectores productivos locales, "facilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en datos compartidos, así como el fomento de la creación de una industria local sustentada en la tecnología, además de mejorar la planificación urbana y el desarrollo sostenible de los municipios", ha dicho Carmona.