Recicladas 21.800 toneladas de papel, cartón, plástico, latas, briks y vidrio en las plantas de Resurja en Jaén

Papel y cartón en una planta de reciclaje de Resurja. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La separación y el reciclaje de residuos en los hogares de la provincia de Jaén durante 2025 facilitaron el tratamiento, en las instalaciones de Resurja, de más de 21.800 toneladas de papel y cartón, envases de plástico, latas y briks y vidrio.

En total, más de 40 kilos de residuos reciclados por habitante y tratados principalmente en la planta de Ibros, donde los residuos son clasificados y preparados para su recuperación.

Entre las fracciones que han registrado una mayor evolución se encuentran el papel y el cartón, con 9.700 toneladas recogidas, lo que supone más de 19 kilos por habitante: un kilo y medio más que en 2023, según ha informado este martes en una nota la Diputación jiennense.

En el marco del reciente Día Mundial del Reciclaje, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha valorado los datos de recogida y tratamiento de residuos: "Un reflejo del compromiso real de los vecinos y vecinas de la provincia jiennense con el reciclaje, un gesto cotidiano que es la base para que el sistema funcione y podamos seguir avanzando hacia una economía circular sostenible y eficiente, comprometida con el medio ambiente", ha dicho.

En este sentido, ha señalado la labor en cadena que se desarrolla "desde la separación de residuos en casa, base de todo, hasta el engranaje de procesos que implica la recogida, el tratamiento y la recuperación final".

En este engranaje, Hidalgo ha valorado la labor de la Diputación, que, a través de Resurja, empresa mixta de la que forma parte junto a Urbaser. "Se trata de un trabajo fundamental para atender a todos los ayuntamientos de la provincia, optimizar recursos, reducir el impacto ambiental y avanzar en la transformación de los residuos en nuevos recursos", ha afirmado.

Resurja se encarga de la recogida selectiva --la de aquellos residuos que son separados en los hogares-- en todos los municipios de la provincia, excepto en Jaén capital. Para realizar esta tarea, gestiona más de 11.000 contenedores de recogida selectiva: 4.100 de papel y cartón, 3.000 para envases de plástico, latas y briks y cerca de 3.400 para vidrio.

Además del papel y el cartón, durante 2025 se trataron 4,7 millones de kilos de vidrio, con una recogida media de 9,27 kilos por habitante. Por su parte, los envases de plástico, latas y briks alcanzaron los 7,4 millones de kilos tratados en las plantas.

Estos datos de reciclaje y recuperación de materiales se completan con otros flujos de residuos, como las más de 54.000 toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) recogidas a lo largo de 2025 en las instalaciones que Resurja tiene distribuidas por la provincia.

A ello ha sumado los más de 1.250.000 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se vienen recogiendo desde el año 2022 o las 15 toneladas de pilas que se reúnen anualmente.

El objetivo de este trabajo es recuperar cada vez más residuos para reducir al mínimo la basura que termina en los vertederos, clave para la consolidación de la economía circular.

CONTENEDOR MARRÓN

La progresiva implantación del contenedor marrón, ya en funcionamiento en seis municipios de la provincia --Linares, La Carolina, Ibros, Rus, Andújar y Villacarrillo--, permitirá seguir avanzando en estas cifras de recuperación de materiales.

Al hilo, el diputado de Servicios Municipales incide en la necesidad de seguir caminando en esta línea: "Debemos continuar reforzando la concienciación ciudadana. La sensibilización es una pieza clave para seguir mejorando y para que el reciclaje sea cada vez más eficiente", ha indicado.

Resurja impulsa de forma continua campañas de sensibilización y concienciación en la provincia mediante el desarrollo de talleres y visitas. Actualmente está en marcha la campaña 'Separa y recicla. Cada residuo es un nuevo comienzo', impulsada en colaboración con Ecoembes, con el objetivo de seguir fomentando hábitos responsables y reforzar la concienciación ambiental entre la población, con un foco especial sobre el contenedor amarillo.