Reyes defiende desde Famsi la cooperación internacional como "herramienta fundamental" de desarrollo

Reunión de la junta directiva de Famsi - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha defendido la importancia de seguir reivindicando la paz, la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional como "herramientas fundamentales para la estabilidad y el desarrollo".

Reyes ha participado en la celebración de la junta directiva de esta entidad, que se ha desarrollado en el municipio malagueño de Campillos y que ha reunido a representantes de gobierno locales de distintos puntos del territorio andaluz que forman parte de Famsi.

En esta reunión, los miembros de este fondo han hecho un llamamiento a reforzar la solidaridad de los municipios andaluces ante los conflictos bélicos. "Estamos asistiendo a situaciones extremadamente preocupantes en distintas partes del mundo, donde el derecho internacional se vulnera con demasiada facilidad y se cuestiona el papel de organismos internacionales como Naciones Unidas", ha señalado Reyes.

En este punto, ha manifestado la necesidad de que redes municipalistas como Famsi trasladen esta preocupación a las instituciones y gobiernos competentes.

Asimismo, ha reiterado la disposición de este fondo de municipios andaluces a colaborar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España en todas aquellas iniciativas orientadas a favorecer procesos de paz y apoyo a las poblaciones afectadas.

En la celebración de esta junta directiva, en la que también han intervenido el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, y Amparo Arrabal, concejala del Ayuntamiento de Granada, se ha realizado un balance de la actividad desarrollada por Famsi a lo largo del 2025, así como sobre su participación en foros de referencia internacional como el VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local y la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

"Debemos poner en valor tanto la cantidad como la diversidad de actividades impulsadas por Famsi, así como el esfuerzo constante que realizamos para consolidarnos como una entidad referente en transparencia, cooperación y trabajo en red", ha señalado Reyes.