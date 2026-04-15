Reyes subraya el impacto del Cetedex en el proceso de reindustrialización de la provincia de Jaén

Francisco Reyes interviene en la jornada. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado este miércoles el impacto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) en el proceso de reindustrialización de la provincia.

Así lo ha indicado en la ponencia institucional 'Hacia un cambio de paradigma industrial para la región' en el marco de la jornada 'La defensa como palanca de reindustrialización de la provincia de Jaén', organizada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-FICA en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja).

"Analizar las oportunidades que supone para una provincia como la nuestra, desde el punto de vista empresarial, un centro como el Cetedex creo que es un acierto. El Cetedex es un proyecto tractor que atrae empresas, que va a generar empleo, que va a generar riqueza y que posiciona a Jaén en el mapa de la industria de la defensa", ha afirmado.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha puesto de relieve "el nuevo papel que la provincia de Jaén está dispuesta a desempeñar desde Andalucía, en un contexto de importantes inversiones en este sector".

Además, ha remarcado "la gran tradición industrial" del territorio jiennense, a pesar de que su "foto fija suele estar protagonizada por el olivar y el aceite de oliva". "El peso relativo que tiene el sector industrial en la economía provincial es similar al del sector agrícola y lo mismo ocurre con su impacto en la generación de empleo", ha puntualizado.

Al hilo, Reyes que ha señalado que "la diversificación económica de la provincia de Jaén es una realidad en la que destaca una industria cada vez más competitiva". Así, "es puntera en la industria oleícola y agroalimentaria, pero también en la metalmecánica y del transporte, en el sector del plástico, en las energías renovables, en la fabricación aditiva, en la industria de la madera o en las nuevas tecnologías".

"Una diversificación que está llevando a cambiar el paradigma económico e industrial de nuestra provincia, reforzado por la industria ligada a la seguridad y la defensa y al propio Cetedex", ha manifestado.

ATRACCIÓN DE EMPRESAS Y TALENTO

Reyes ha insistido en la capacidad de atracción de empresas que ha generado Cetedex y ha apuntado que "más de 140 empresas se han interesado en este proyecto a través de la Oficina de Captación y Apoyo" puesta en marcha por la Diputación junto a la Confederación de Empresarios de Jaén".

Junto a este ecosistema industrial, se ha referido a la generación y atracción de talento e innovación, donde ha valorado el rol ejercido por la Universidad de Jaén. "La Universidad de Jaén fue uno de los principales activos a la hora de la elección de Jaén para la implantación de Cetedex y desde el primer momento ha entendido la importancia de este proyecto para el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia", ha dicho.

Por último, ha expresado que este proceso de reindustrialización impulsado por la industria de la defensa "no es un caso aislado de la provincia de Jaén, sino que está impulsando el cambio de paradigma industrial" en Andalucía y en otros territorios.

"Y en este proceso, la provincia de Jaén se ha unido al Corredor Industrial Ruta de la Plata, que parte desde Asturias y se extiende en dirección sur hasta Andalucía, con el objetivo de crear una alianza que fortalezca esta reindustrialización", ha comentado.

PROTAGONISMO

En esta misma línea se ha pronunciado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que ha participado en la inauguración de este encuentro junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y al secretario general de UGT FICA Jaén, Domingo Ocaña.

"Estas jornadas vienen a reafirmar el protagonismo de la provincia de Jaén en un sector en auge como el de la seguridad y la defensa gracias al Cetedex", ha declarado.

Igualmente, ha aludido al ecosistema industrial, tecnológico y de innovación que se está generando con la llegada de empresas "que han mostrado su interés en instalarse o que ya lo han hecho como Escribano, FMG o SAPA Placencia".

"Y también con empresas de la provincia que son punteras en el sector y que tienen un protagonismo importante como Sicnova o Meltio. Por tanto, la reactivación y la reindustrialización de la provincia de Jaén viene de la mano del Cetedez", ha añadido Latorre.

En el marco de esta jornada, también ha tenido lugar la ponencia del director general de Estrategia e Innovación, el teniente general Miguel Ivorra, y se han celebrado dos mesas redondas: una con protagonismo de las empresas vinculadas a la industria de la defens y otra orientada al empleo y los perfiles profesionales que demanda esta industria.

El secretario general de UGT FICA Jaén ha augurado en la apertura de este foro que "Cetedex estará a pleno rendimiento a mediados de 2028". "Creemos que las empresas grandes del sector generarán empleo y ese empleo caerá en cascada a la pequeña y mediana empresa", ha dicho Ocaña.

Así lo ha avanzado el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, para el que es fundamental que el Gobierno de España "implante aquí el Cetedex porque la industria de la defensa tiene un futuro muy importante teniendo en cuenta la situación geopolítica y la apuesta de España por aumentar la inversión en este sector".

"Lo que intentamos desde nuestra organización es hacer ver a la juventud de la provincia de Jaén que hay un campo donde van a poder trabajar, porque van a venir muchas inversiones y hay que aprovecharlas, fundamentalmente por parte de los jóvenes de la provincia de Jaén", ha explicado.