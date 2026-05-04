Torreperogil (Jaén) mejorará el control de sus recursos hídricos tras impermeabilizar su depósito

Visita a las obras en Torreperogil - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREPEROGIL (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

Torreperogil (Jaén) va a mejorar el control de sus recursos hídricos con las obras que está llevando a cabo para impermeabilizar su depósito.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, se ha desplazado hasta Torreperogil para supervisar las obras que se están ejecutando con el objetivo de garantizar el abastecimiento y controlar mejor los recursos hídricos de esta localidad de la comarca de La Loma.

El alcalde peroxileño, José Ruiz, también ha participado en esta visita técnica a una actuación que "ya está iniciada y que básicamente consiste en la mejora de la estanqueidad del depósito, que se impermeabilizará completamente, además de que se va a adaptar la remota existente y se instalará un nuevo equipo de exploración automático con análisis en continuo".

Así lo ha detallado José Luis Hidalgo, quien ha señalado que se va a realizar una inversión de algo más de 123.000 euros "para optimizar los recursos hídricos de Torreperogil, lo que nos va a permitir gestionar mejor un recurso tan necesario como es el agua en esta localidad que se abastece del sistema de la Loma".

La actuación en el depósito de Torreperogil viene motivada por las fugas y rezumes de agua que se producen en las paredes del depósito, de ahí que sea necesaria su impermeabilización. Igualmente se va a instalar un sistema automático de control de cloro y un sistema de dosificación automático, entre otras medidas tendentes a optimizar los recursos hídricos del municipio.