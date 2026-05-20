Colocación de la primera piedra de ampliación del polígono industrial Los Cerros - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

Úbeda (Jaén) ampliará el polígono industrial Los Cerros con la urbanización de más de 44.000 metros cuadrados de terreno, entre viales, zonas verdes y suelo de uso industrial y lucrativo.

La alcaldesa, Antonia Olivares, ha participado junto al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, en la colocación de la primera piedra de este proyecto promovido por la empresa Gestiones Inmobiliarias Cofearto.

El Ayuntamiento de Úbeda ha sido el encargado de ceder este suelo para su urbanización, que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros por parte de esta empresa. Olivares ha recordado que en el Polígono Industrial Los Cerros desarrollan actualmente su actividad alrededor de 300 empresas y ha defendido la necesidad de seguir ampliando el suelo industrial disponible para responder a la demanda existente y favorecer la llegada de nuevas iniciativas empresariales.

"Úbeda es una ciudad emprendedora, dinámica y con una enorme capacidad de desarrollo", ha afirmado la regidora, quien ha destacado que el municipio cuenta actualmente con más de 2.200 empresas activas, consolidándose como uno de los principales motores económicos de la comarca de La Loma.

La ampliación de este polígono, según Reyes, "es una buena noticia para la ciudad de Úbeda, para la comarca y también para la provincia de Jaén". Ha añadido que las obras que ahora empiezan "van a permitir poner a disposición de las empresas estos terrenos, algo que es fruto de la colaboración público-privada".

En el acto han participado también el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y de la Asociación de Comercio e Industria de Úbeda (Alciser), Bartolomé González, los delegados territoriales de Economía y de Fomento, Javier Calvente y Miguel Contreras, respectivamente, y el gerente de Cofearto Gestiones Inmobiliarias, José Luis Fernández, entre entre otros.

Para el presidente de la Diputación, la materialización de este proyecto demuestra "el compromiso de un grupo de empresarios de poner el suelo a disposición del empresariado de la provincia de Jaén", que "cree en esta tierra y que cree que Jaén es un espacio de oportunidades".

En la ejecución de esta iniciativa industrial "han encontrado un gran aliado, que es el Ayuntamiento de Úbeda, con su alcaldesa al frente, que ha intentado, dentro de las dificultades que tiene siempre el desarrollo urbanístico, poner las menos trabas posibles para que esto sea una realidad a la mayor brevedad posible", ha señalado Reyes.

De los más de 44.000 metros cuadrados con los que se ampliará el polígono industrial Los Cerros de Úbeda, un total de 27.500 metros irán destinados a uso industrial por parte de empresas, mientras que se cederán al consistorio los 16.500 metros cuadrados restantes, entre los que se encuentran zonas verdes, terrenos para equipamiento social, comercial y deportivo y más de 9.700 para viales.

"Es un día enhorabuena para toda la ciudad pero, sobre todo, para su crecimiento económico, porque hay una iniciativa empresarial privada que apuesta por la ampliación de este polígono industrial en el que ya están ejerciendo su actividad en torno a 300 empresas", ha destacado Antonia Olivares.

Asimismo, la alcaldesa ha resaltado el trabajo desarrollado por el consistorio ubetense para "simplificar y asesorar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos de cara a poder habilitar este espacio para todas aquellas empresas que quieran venir a instalarse a Úbeda".

Por su parte, el delegado territorial de Hacienda, Javier Calvente, ha valorado especialmente la unidad institucional y empresarial que ha hecho posible esta actuación, destacando que "el empresario no está solo" y que todas las administraciones están trabajando conjuntamente para favorecer proyectos generadores de empleo y actividad económica.

Calvente ha incidido en que esta ampliación industrial constituye un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada permite impulsar iniciativas estratégicas para el desarrollo económico de Úbeda y de la provincia de Jaén.

El presidente de Alciser, Bartolomé González, ha definido esta actuación como "una asignatura pendiente" para la ciudad y ha recordado que este proyecto comenzó hace cerca de 28 años, quedando paralizado durante décadas hasta lograr finalmente su desbloqueo en los últimos años.

González ha subrayado que Úbeda está siendo "un ejemplo" dentro de la provincia por el dinamismo de su empresariado y por la capacidad de impulsar nuevo suelo industrial destinado a captar inversiones y generar empleo.

Asimismo, ha apuntado que este proyecto movilizará más de 20 millones de euros en los próximos años entre urbanización, construcción de naves e implantación empresarial, generando un importante impacto económico para la ciudad y para la comarca de La Loma.

El presidente de Alciser también ha puesto en valor que buena parte de los trabajos de urbanización serán ejecutados por empresas, proveedores y maquinaria de Úbeda y de la comarca, favoreciendo así el retorno económico local y la generación de actividad en distintos sectores productivos.

Por último, el gerente de Gestiones Inmobiliarias Cofearto SL y representante de la Junta de Compensación, José Luis Fernández Molera, ha explicado que esta ampliación responde a la importante demanda de suelo industrial existente actualmente en Úbeda.

Fernández Molera ha detallado que el proyecto contempla una inversión cercana a los 1,7 millones de euros en la urbanización del espacio, a lo que posteriormente habrá que sumar las inversiones privadas destinadas a la construcción de naves y nuevas instalaciones empresariales.

Además, ha avanzado que aproximadamente el 70 por ciento de las parcelas ya se encuentran comprometidas antes incluso del inicio de las obras, lo que evidencia el interés empresarial existente por implantarse en este nuevo espacio industrial.

El representante de Cofearto también ha señalado que la previsión es que las obras puedan estar finalizadas en un plazo aproximado de seis o siete meses, con el objetivo de concluirlas antes de final de año.

Los representantes institucionales y empresariales han coincidido en señalar que esta actuación supone un importante avance para consolidar a Úbeda como uno de los principales polos económicos e industriales del interior de Andalucía, reforzando su capacidad para atraer inversiones, generar empleo y seguir construyendo oportunidades de futuro.