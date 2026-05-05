Una veintena de agencias conocen la oferta oleoturística de Jaén en un viaje profesional a la provincia

Representantes de 25 agencias de viaje se desplazan para conocer la oferta oleoturística de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha recibido en la tarde de este martes en la almazara AOVEland a representantes de 25 agencias de viaje que se han desplazado a la provincia jiennense desde Madrid, Valencia, Barcelona, el País Vasco y otros puntos de Andalucía para conocer distintos recursos oleoturísticos de la provincia y participar en un encuentro profesional con empresas jiennenses.

Con esta acción promocional, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, "vamos a facilitar a estos profesionales turísticos que conozcan en profundidad la amplia y variada oferta oleoturística que ofrece la provincia de Jaén", ha subrayado Lozano.

En esta línea, ha reclacado que "contamos con un destino maduro y en evolución, capaz de ofrecer experiencias completas, auténticas y diversas, donde el aceite de oliva virgen extra actúa como hilo conductor de una cultura milenaria, de un paisaje único en el mundo, de una gastronomía singular y un estilo de vida propio".

Por eso, además de las visitas previstas durante estos tres días a diferentes enclaves de Baeza, Úbeda o Martos, las 25 agencias que toman parte en este viaje de familiarización, y que comparten su interés en el turismo de experiencias, especializado y de calidad, participarán en un workshop en el que están presentes 51 de las 150 empresas que están adheridas a OleotourJaén en estos momentos.

Así, y entre otras opciones, el diputado de Promoción y Turismo ha asegurado que "tendrán la oportunidad de saber lo que se está haciendo en algunas almazaras y cooperativas que han sabido transformar la cultura del aceite en productos turísticos estructurados, atractivos y adaptados al visitante".

De igual forma, ha explicado que tendrán acceso a "propuestas innovadoras y diferenciales más centradas en la producción ecológica, la sostenibilidad, la biodiversidad o en componentes más emocionales o artísticos". Asimismo, ha destacado otras iniciativas, como alojamientos singulares, además de restaurantes y espacios de catas "donde el aceite de oliva se ha convertido en eje de la propuesta culinaria".

Otras opciones que tendrán la oportunidad de conocer son las relacionadas con servicios turísticos y actividades que facilitan la interpretación del territorio y enriquecen la experiencia del visitante; entidades culturales e institucionales; espacios singulares para la realización de eventos; y propuestas ligadas al bienestar, la relajación y la salud.

En este contexto, el responsable turístico de la Diputación ha concluido que esta acción promocional "va a permitir que estas agencias de viaje, que pueden ser unas magníficas prescriptoras del oleoturismo jiennense, conocer de primera mano el músculo y la fortaleza de este segmento turístico y de todo lo que ofrecemos en el paraíso interior jiennense, que sin duda es el lugar idóneo para disfrutar de experiencias ligadas a la cultura de olivar".

Este 'fam trip' es una de las iniciativas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, que está dotado con 4,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU.