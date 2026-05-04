El Yelmo, en la Sierra de Segura (Jaén) acogerá en junio la Liga Nacional Pre Copa del Mundo de Parapente

Presentación de la Liga Nacional Pre Copa del Mundo de Parapente - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

El pico de El Yelmo, en la Sierra de Segura (Jaén), volverán a ser protagonistas en el ámbito de los deportes aéreos con la celebración a primeros de junio de la Liga Nacional Pre Copa del Mundo de Parapente, que se desarrollará entre el 2 y el 6 del próximo mes con la presencia de unos 130 pilotos de distintas nacionalidades.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta competición, en la que han participado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez, y el presidente de la Comisión Técnica Nacional de Parapente, Antonio Lope Morales.

En este acto, Colomo ha recordado que vuelven a presentar "una competición deportiva de primer nivel que va a tener como escenario el cielo de nuestra provincia". Si hace unos días se informaba de la celebración de la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente, que va a tener lugar este mes de mayo en el paraje de las Siete Pilillas de Pegalajar, ahora se ha hecho algo similar con la Liga Nacional Precopa del Mundo, que acogerá a primeros del próximo mes El Yelmo.

Se trata de una competición en la que colabora la Diputación Provincial y que "volverá a poner a nuestra tierra en el foco de los amantes del parapente y de los deportes aéreos", según ha remarcado la diputada.

Unos 130 pilotos, de los cuales en torno a un 40 por ciento serán extranjeros, se darán cita durante varios días en la Sierra de Segura para participar no solo en las pruebas de la Liga Nacional, sino también en el Abierto Internacional que tendrá lugar en el municipio de Siles, según ha anunciado África Colomo, quien ha asegurado que "para nuestra provincia es un motivo de orgullo ser anfitriona de eventos deportivos de primer nivel, en una modalidad que ha encontrado en el cielo de la provincia de Jaén el mejor escenario".

De hecho, la competición que se ha presentado este lunes se suma a numerosas citas aéreas disputadas en El Yelmo en los últimos años, con lo que "la capacidad organizativa de nuestra provincia está más que demostrada y garantizada".

Pruebas como estas suponen, a juicio de la responsable deportiva de la Diputación, "una importante proyección para la Sierra de Segura, para Segura de la Sierra, para el Parque Natural y, por supuesto, para la provincia de Jaén".

En esta línea, ha enfatizado que "desde hace muchos años el paraíso interior jiennense se ha posicionado como un espacio referente para la práctica de deportes aéreos, hasta el punto de que Jaén ya es reconocida como una provincia del aire".

"Somos una tierra idónea para celebrar eventos vinculados con el parapente, el paramotor y otras modalidades de este tipo, como ha ocurrido en los últimos años en El Yelmo o también en el paraje de las Siete Pilillas de Pegalajar, que han sido sede de numerosos campeonatos y pruebas de máximo nivel", ha apostillado la diputada.

Todo esto es posible, como ha detallado Colomo, porque la provincia cuenta "con las condiciones atmosféricas y las instalaciones necesarias para que las federaciones y los pilotos puedan elegir nuestra provincia para volar", algo a lo que se une "ese trabajo fundamental que se realiza por parte del Club de Parapente del Yelmo, también el compromiso y el conocimiento de personas como Lope Morales y al apoyo de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Segura de la Sierra y también de la Diputación de Jaén".

A esta competición, y para cerrar el círculo de las grandes citas de deporte aéreo durante esta primavera en la provincia de Jaén, también se va a sumar el Campeonato de España de Parapente Biplaza y Clase Club, que va a tener como epicentro el municipio de Siles.

"Estamos ante eventos deportivos que suponen una gran oportunidad para nuestra provincia por su impacto económico, por lo que suponen para la promoción de nuestro paraíso interior, por su proyección mediática y por las espectaculares imágenes que a vista de pájaro nos dejan siempre estos deportes aéreos, otra forma de conocer y de disfrutar los paisajes del paraíso interior que es Jaén", ha recalcado la diputada de Cultura y Deportes.

Por último, Colomo ha puesto el acento en que este tipo de modalidades deportivas "se practican en contacto con la naturaleza, atraen visitantes a nuestros parques naturales y generan riqueza y empleo en pequeños municipios de nuestra provincia, que encuentran en el turismo activo y de aventura, que además es un turismo sostenible, una buena alternativa de diversificación económica".