Hasta 103 autores y 134 actividades conforman la programación de la Feria del Libro de Jaén

Archivo - Casetas para la Feria del Libro en la calle Roldán y Marín/Archivo - ASOCACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX Feria del Libro de Jaén 2026 ya tiene cerrada su Programación con la participación de 103 autores y un total de 134 actividades entre firmas y presentaciones de libros, cuentacuentos para los más pequeños, o mesas redondas, entre otras.

El presidente de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, Francisco González, ha señalado que "el trabajo realizado desde la última edición "ha dado sus frutos con el diseño de una amplia programación" con la que esperan "cubrir las expectativas de los amantes de los libros".

El presidente de los libreros ha destacado el carácter provincial que ha conseguido alcanzar la Feria porque de los 103 autores que conforman a día de hoy la programación, 52 (el 50,4%) son jiennenses. A ellos se le suman 47 escritores o escritoras procedentes del resto de España, y cuatro de otros países.

Francisco González ha apuntado que "esta amplia presencia de autores jienenses se complementa perfectamente con los autores más mediáticos que estarán en la Feria", destacando nombres como Luz Gabás, David Uclés, Custodio Pérez, Juan Carlos Mestre, Alejandro Palomas, Redry, May R. Ayamonte, Ezequiel Martínez o María Regla Prieto.

La programación la conforman, a día de hoy, 136 actividades donde, además de presentaciones y firmas de libros, se pueden encontrar 18 actividades infantiles.

González ha hecho hincapié en "el gran esfuerzo" realizado realizando desde la organización para que "todos los autores que han pedido estar en la Feria tengan presencia". Eso ha hecho, y aún hoy hace, que se sigan haciendo cambios para cuadrar la disponibilidad de los autores con los espacios y horarios disponibles.

Ello ha supuesto que la programación impresa hace unos días esté ya modificada porque hay autores que han llegado nuevos, y otros que han modificado el día o la hora de su actividad por cuestiones personales de última hora.

Para evitar posibles problemas, todas las programaciones impresas contendrán un Código QR con la programación actualizada día a día. Ese Código QR estará distribuido por la diferente cartelería de la Feria.

Feria del Libro de Jaén se desarrollará entre el 8 y el 17 de mayo, y volverá a celebrar en la céntrica calle Roldán y Marín de la ciudad de Jaén. Contará con un total de 30 casetas --el número máximo de expositores registrado hasta ahora--, tres de ellas para la firma de libros, así como dos espacios para las presentaciones de libros y el resto de actividades programadas.