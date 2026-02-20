350 niños y jóvenes participan en la final de la 'First Lego League' 2026 en Granada

Archivo - Imagen de archivo de una pureba de la FLL - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 niños y jóvenes organizados en 42 equipos participan este fin de semana en el evento clasificatorio de 'First Lego League' (FLL) Granada, que tiene lugar en el Centro de Magisterio La Inmaculada y valora, entre otros, las propuestas científicas y tecnológicas más innovadoras y el espíritu de equipo.

Según recoge su web, consultada por Europa Press, FLL es un programa educativo a nivel internacional que "fomenta vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes de 4 a 16 años a partir de experiencias prácticas y divertidas", resolviendo problemas del mundo real para "ayudar a construir un futuro mejor, que ya inspiran a más de 250.000 jóvenes en 90 países de todo el mundo".

Cada año, FLL ofrece un desafío nuevo a todos los equipos con el objetivo de "estimular su creatividad" a través de las áreas de ciencia, tecnología, ingenería, arte y matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés). En este sentido, es un programa educativo internacional para su impulso de referencia en España.

En esta 24ª edición de FLL en España, se celebrarán 34 torneos clasificatorios como el de Granada, concretamente en La Inmaculada, en la calle Joaquina Eguaras, en otras tantas ciudades.

La final de Granada, según han informado sus promotores en una nota de prensa, comienza este sábado con "una jornada de marcado tono lúdico y diversión" que organizan la Fundación San Juan de Ávila y la Asociación Ingeniera Soy. El encuentro, reunirá a un total de 42 equipos con más de 350 componentes y a más de 500 asistentes.

Para Tomás Periago Duarte, de la Fundación San Juan de Ávila, "acoger en Granada este evento clasificatorio es una oportunidad magnífica para seguir demostrando que la educación puede ser, a la vez, rigurosa y emocionante". En este sentido, FLL "convierte la ciencia y la tecnología en una experiencia real: los equipos investigan, crean, se equivocan, mejoran y aprenden a trabajar juntos, que es exactamente lo que necesitarán fuera del aula".

Además, se propone un desafío que vincula "la innovación con una temática tan nuestra como la arqueología, conectando la curiosidad por el pasado con las soluciones del futuro", ha agregado Periago Duarte, quien ha agradecido "la implicación de familias, centros educativos, voluntariado y entidades colaboradoras, porque sin esa comunidad detrás, esto no sería posible".

Por su parte, Inmaculada Sánchez, directora del programa FLL en España y de la Asociación Ingeniera Soy, ha agradecido la colaboración de la Fundación San Juan de Ávila que, por segundo año, se encarga de la organización de este evento con "gran profesionalidad, implicación y entusiasmo".

También ha destacado que, gracias al apoyo a esta iniciativa "contribuyen a impulsar la importancia de la educación tecnológica en la sociedad y las administraciones educativas de Andalucía". Los equipos seleccionados en estos eventos regionales tendrán la oportunidad de participar en la Gran Final FLL España, que este año se celebrará el 11 de abril en Burgos.