El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba reúne a grandes figuras en el 70 aniversario del Concurso Nacional de Flamenco

Archivo - Actuación de la Tremendita en una imagen de archivo. - BIENAL DE FLAMENCO - Archivo

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba reunirá a las grandes figuras del flamenco en una edición que celebra el 70º aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. El regreso de Omega --la obra con la que Enrique Morente y Lagartija Nick rompieron las fronteras del género hace treinta años-- llega a Córdoba con Kiki Morente e Israel Galván. Además, Vicente Amigo, Paco Peña, José Antonio Rodríguez, Rycardo Moreno y Juanfe Pérez representan el flamenco desde la tradición más honda hasta la vanguardia más arriesgada.

Así lo ha indicado la organización del festifal en una nota en la que ha detallado que a todo ello se une el elenco excepcional de Paco de Lucía Legacy y el estreno del homenaje a Blanca del Rey para completar una programación que integra guitarra, cante, baile y nuevas creaciones en toda su diversidad.

El 45 Festival de la Guitarra de Córdoba, organizado por el IMAE-Gran Teatro de Córdoba, arranca el 25 de junio con el ciclo previo y despliega su programa oficial del 1 al 11 de julio. Con más de cuatro décadas de historia, el festival ha hecho de la guitarra su argumento y de la transmisión una de sus señas de identidad: los propios artistas del cartel participan en cursos, clases magistrales y encuentros abiertos con el público que convierten el certamen en algo más que una suma de conciertos.

Los días 25 y 26 de junio, Vicente Amigo abre el ciclo previo de esta especial edición conmemorativa del 45º aniversario. Dos veces ganador del Grammy Latino --por Ciudad de las ideas (2001) y Memoria de los sentidos (2017), este último también nominado a los Grammy americanos--, poseedor de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y del Premio Ondas, ha recorrido el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, trabajado con Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, y colaborado en el mítico álbum Omega de Enrique Morente. Hijo Adoptivo de Córdoba, es el nombre que el Festival elige para abrir su año más simbólico.

El festival se abre oficialmente el 1 de julio con Paco Peña y su espectáculo Solera, una producción que ha cosechado cinco estrellas en publicaciones como Culture Whisper, The Reviews Hub o Everything Theatre. Concebida por el guitarrista cordobés --fundador del festival y de la Cátedra de Guitarra Flamenca en la Universidad de Rotterdam--, cuenta con la dirección de Jude Kelly, exdirectora del Southbank Centre de Londres; la coreografía de Fernando Romero y la colaboración musical especial de Dani de Morón.

Paco Peña dedica el espectáculo a la memoria de su hermana 'Rosarillo', fallecida en Córdoba durante los ensayos, y llega cargado de la emoción de quien sabe que la solera, en el flamenco como en el vino, solo la da el tiempo.

TOQUE CONTEMPORÁNEO

El 4 de julio, José Antonio Rodríguez Quinteto presenta una propuesta que abarca todo lo que es el mundo del flamenco --cante, guitarra, nuevas instrumentaciones y baile-- desde una visión moderna y llena de vértigo. El programa recorre palos como la rondeña, la soleá, la colombiana o la alegría en composiciones propias con títulos como 'Guadalcázar', 'Athena' o 'Conexión Manhattan', que revelan el alcance de un artista galardonado con el Bordón Minero a los 17 años. Le acompañan Diego Villegas --Giraldillo al Mejor Instrumento Solista en la Bienal de Sevilla 2020-- a la flauta, el saxo y la armónica; Sergio Di Finizio al bajo; Patricio Cámara 'Pachi' a la percusión y voz; y Sabrina Romero a la percusión, el cante y el baile. Una jornada después, Rycardo Moreno lleva a escena Flamenco Moreno.

El guitarrista lebrijano, definido por la crítica como el artista de su generación con 'un sonido radicalmente propio', sitúa en el centro su guitarra sin trastes --que amplía los límites expresivos del género mediante el uso de microtonos-- en diálogo con la guitarra flamenca más ortodoxa. Con la voz de Noelia de los Ríos y Belén de los Reyes, la percusión de Ané Carrasco y el baile de Nazareth de los Reyes.

Al ciclo de guitarra flamenca se suma el 7 Juanfe Pérez con Eléctrica Jondura, una propuesta en la que el bajo eléctrico encuentra su lugar natural dentro del universo flamenco, estableciendo un diálogo entre lo jondo y lo contemporáneo desde una coherencia musical que trasciende el experimento.

EL LEGADO DE PACO DE LUCÍA

El 10 de julio, Paco de Lucía Legacy rinde homenaje al guitarrista algecireño desde una mirada contemporánea que refleja la visión innovadora y abierta que siempre lo caracterizó. El elenco es, en sí mismo, una declaración: Josemi Carmona, Diego del Morao, Juan Habichuela Nieto, Antonio Rey y Antonio Sánchez a la guitarra; Chano Domínguez al piano; Duquende, Sandra Carrasco, David de Jacoba y María Terremoto a la voz; Farru al baile; Joni Losada al bajo; e Israel Suárez 'Piraña' al cajón. A través de composiciones emblemáticas, improvisaciones y nuevas creaciones, el espectáculo transmite el espíritu de libertad y la capacidad de trascender fronteras que hicieron de Paco de Lucía una figura universal.

El 11 de julio el festival reparte su cierre entre dos escenarios y dos momentos de igual peso. Se estrena en absoluto La Reina Blanca, gala homenaje a Blanca del Rey con dramaturgia y dirección de Paco López: la bailaora y coreógrafa --Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por los Reyes de España, Medalla de Madrid, Medalla de Oro de Córdoba y creadora de la Soleá del Mantón-- celebra su 80 aniversario en un espectáculo que conmemora al mismo tiempo el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro.

Por su parte, Omega. 30 aniversario cierra el festival en su primera fecha andaluza tras el estreno en Madrid. El proyecto con el que Enrique Morente y Lagartija Nick transformaron el flamenco en los años noventa --fundiendo cante jondo, la poesía de García Lorca y la influencia de Leonard Cohen con una dimensión eléctrica que marcó un antes y un después-- regresa treinta años después liderado por Kiki Morente, cuya voz tiende el puente entre el legado de su padre y el presente. Además, estará Israel Galván firmando e interpretando la coreografía, el cierre de una obra que sigue siendo referente de la música contemporánea.

PROGRAMA FORMATIVO

El flamenco no solo se presenta en esta edición: también se transmite. El programa formativo, desarrollado en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, convierte a artistas del cartel en docentes.

Diseñado no solo para los estudiosos de la guitarra y el baile, si no para quienes de una manera u otra quieren aprender y descubrir nuevos universos, en esta edición Paco Serrano imparte un curso sobre recursos flamencos para la guitarra universal; Manolo Franco aborda la guitarra flamenca de acompañamiento al cante, con la cantaora asistente Mercedes Abenza; y Rosario la Tremendita dirige un laboratorio creativo sobre voz e instrumento.

Las clases magistrales de baile corren a cargo de Inmaculada Aguilar --'La bata de cola: técnica y estética en el baile por Soleá'-- y Javier Latorre --Soniquete de Jerez--. Por su parte, el ciclo La Guitarra Cuenta cierra el círculo entre escenario y aula con una de las señas de identidad del festival: los propios artistas que actúan en los escenarios comparten sus procesos creativos con el público y el alumnado en encuentros gratuitos y abiertos.

Las sesiones, que se desarrollarán en la Sala Telares por las mañanas y con entrada gratuita hasta completar aforo, contarán con la participación, entre otros artistas, de Paco Peña (30 de junio), José Antonio Rodríguez (2 de julio) y Blanca del Rey (10 de julio).