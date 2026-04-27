El 6,9% de los andaluces mayores de 16 años buscaron vivienda sin éxito, 0,7 puntos por debajo de la media nacional

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID/SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 6,9% de personas mayores de 16 años en Andalucía buscaron vivienda sin éxito en el año 2025, siendo la segunda comunidad por debajo de la media nacional (7,6%), sólo por detrás de Galicia (7,4%) según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' (ECV) sobre dificultades de acceso a la vivienda en el año 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, casi la mitad (47,3%) de los jóvenes de 26 a 34 años que vive con sus padres lo hace o bien porque no se puede permitir alquilar una vivienda (34,6%) o porque no puede comprarla (12,7%), según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' (ECV) sobre dificultades de acceso a la vivienda en el año 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, un 13% de los jóvenes de entre 26 y 34 años afirmó estar ahorrando para comprar o alquilar una casa, mientras que un 23,6% declaró que no se había planteado independizarse y sólo un 1,9% afirmó que, aun pudiendo asumir el coste de un alquiler o de una vivienda en propiedad, prefería continuar viviendo con sus padres.

En 2025, el 67,1% de las personas de 18 a 34 años convivía con alguno de sus progenitores, un porcentaje que alcanzó el 93,4% en los jóvenes de 18 a 25 años y el 44,3% en los de 26 a 34 años. En este último grupo, la convivencia con los padres ascendía al 50,8% entre los hombres, frente al 37,5% de las mujeres.

A MENOR RENTA O FORMACIÓN, MENOS JÓVENES INDEPENDIZADOS

Por nivel de renta del joven, el porcentaje de personas de 26 a 34 años que convivían con sus padres se situó en el 29,4% entre aquellos con rentas superiores a los 24.000 euros netos anuales, frente al 55,5% de los que tenían rentas inferiores a 6.000 euros anuales.

Entre los jóvenes de 26 a 34 años que convivían con sus padres, un 48,7% de los que tenían menores ingresos señaló como motivo principal que no se podía permitir alquilar o comprar una vivienda, frente al 30% entre las personas con mayores ingresos.

Por su parte, el porcentaje de personas que indicó estar ahorrando para comprar o alquilar fue del 25,6% en el grupo de mayores ingresos y del 2,9% entre los de menores ingresos.

Por nivel de formación alcanzado, el porcentaje de jóvenes de 26 a 34 años que vivían con sus padres fue ligeramente superior entre quienes no tenían estudios universitarios (45,2%) que entre quienes sí los tenían (43,6%).

Sin embargo, sí se observaron diferencias más acusadas en la distribución de las razones principales de convivencia: en jóvenes con estudios universitarios fue más frecuente declarar el ahorro como motivo principal, mientras que en los jóvenes sin estudios universitarios destacaron en mayor medida las dificultades económicas para acceder a una vivienda.

EL PRECIO EXCESIVO, PRINCIPAL FACTOR

El 7,6% de las personas de 16 o más años buscó en 2025 vivienda activamente en los últimos 12 meses sin llegar a cambiar de residencia en 2025. Entre estas personas, el 67,2% señaló el precio excesivo de la vivienda como motivo principal por el que no se cambió de vivienda, aunque el coste de la vivienda fue el motivo principal declarado en todos los grupos de edad.

Por su parte, un 6,6% indicó no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra y otro 6,6% que la vivienda no reunía los requisitos que buscaba.

Por edad, la búsqueda de vivienda sin éxito fue más frecuente entre la población más joven. El porcentaje se situó en el 14,9% entre las personas de 30 a 44 años y en el 9,6% entre las de 16 a 29 años, frente al 6,0% en el grupo de 45 a 64 años y el 1,5% entre las personas de 65 o más años. En todos los grupos de edad, el motivo principal declarado para no encontrar vivienda fue el precio excesivo.

Entre los jóvenes fue más frecuente señalar no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra de vivienda. Este motivo fue indicado por el 9,3% de las personas de 16 a 29 años, frente al 1,8% de las de 65 o más años.

BALEARES LIDERA LA DEMANDA INSATISFECHA

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes de personas que buscaron vivienda sin éxito se observaron en Islas Baleares (10,6%), Comunidad de Madrid (10,2%) y Canarias (8,9%).

En el lado opuesto, Extremadura (3,9%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Aragón (5,4%) recogió los porcentajes más bajos. En todas las comunidades autónomas, el motivo principal declarado fue el precio excesivo.

Por país de nacimiento, el porcentaje de personas que buscaron vivienda en el último año sin éxito se situó en el 13,7% entre las nacidas fuera de la Unión Europea, en el 9,5% entre las nacidas en otro país de la Unión Europea (UE) y en el 6,3% entre las nacidas en España.