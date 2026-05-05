Abascal incide en el mensaje de "prioridad nacional" reivindicando "la igualdad en todo el territorio"

Santiago Abascal en declaraciones a medios en Puente Genil (Córdoba) - EUROPAPRESS

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha afirmado este martes que "contraponer la igualdad a la prioridad nacional es absurdo, porque nosotros lo que estamos reivindicando precisamente es que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional".

En declaraciones a los medios en Puente Genil (Córdoba), Abascal ha vuelto a incidir en "la prioridad nacional" apuntado que lo que desde su partido defienden es "que no haya ningún ciudadano español discriminado ante los extranjeros que acaban de llegar y que les pasan por delante en todos los procesos de acceso a las ayudas sociales y de ayuda al mercado de alquiler de vivienda".

En referencia a la "falta de seguridad" en las calles, el dirigente nacional de Vox ha señalado que "estos días hemos visto que cada vez hay más puñaladas y acuchillamientos".

"Esto es algo que se está generalizando y estamos desgraciadamente importando gente que no respeta a las mujeres, importando a gente que quiere imponer su fanatismo religioso y que pretende que las mujeres sean objetos de los que ellos disponen en las calles", ha subrayado Abascal.

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "necesita promover la invasión migratoria y poner en marcha un proceso de nacionalizaciones masivas con el objetivo de que le voten porque les da ayudas a todos".

Del mismo modo, Abascal ha añadido que "Ábalos no debería estar solo en el banquillo y que debería estar acompañado por Pedro Sánchez. Igual que toda España sabe que Sánchez debería haber acompañado a su hermano y a su mujer. Pero muy pocos se atreven a decirlo porque Sánchez tiene mucho poder y demasiados tienen mucho miedo".

En respuesta a los periodistas sobre las declaraciones este martes del Portavoz del PP en el Congreso, Borja Sémper, alegando que "prioridad nacional es la vivienda", Abascal ha indicado que "es precisamente lo que dice Vox".

"La prioridad nacional es la vivienda, pero desde luego no puede ser prioridad nacional hacer que los españoles desfavorecidos vean que los extranjeros pasen por encima de ellos en esos procesos de acceso a la ayuda social y a la vivienda", ha reseñado.

Asimismo, ha querido explicar que Sémper "ha sido una persona que en los momentos difíciles estuvo donde había que estar y eso yo quiero reconocérselo, quiero volver a celebrar su vuelta a la política y estoy seguro de que nos va a permitir a millones de españoles mostrar que estamos un poquito enfadados y un poquito hartos".