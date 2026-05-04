Abascal no considera "agónicas" las elecciones andaluzas y se debate si PP logra mayoría absoluta y la tira "al retrete"

Santiago Abascal atiende a los periodistas en Úbeda. - ÁNGEL DÍAZ/EUROPA PRESS

ÚBEDA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que las elecciones al Parlamento de Andalucía "no son agónicas" y lo que se debate es si el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, logra mayoría absoluta para "luego tirarla por el retrete".

Así lo ha indicado este lunes en Úbeda (Jaén) y a preguntas de los periodistas con respecto a las primeras jornadas de campaña electoral, sobre la que ha dicho tener la sensación de llevar "en campaña desde hace varios meses".

Eso sí, ha considerado que "hay una diferencia en Andalucía", ya que en esta comunidad "nadie tiene ningún temor de que la izquierda vaya a gobernar otra vez" y que el PSOE con otras formaciones "puedan sumar una mayoría".

"Aquí lo único que se juega es si el señor Juanma Moreno puede continuar adelante con el método Rajoy, que es el de pedir una mayoría absoluta y luego tirarla por el retrete y traicionar todos los compromisos con los electores, que es lo que hizo el señor Rajoy y lo que ha hecho el señor Juanma Moreno durante estos cuatro años, no cambiando prácticamente nada, o si esa mayoría puede estar condicionada, como en Aragón, en Extremadura y muy pronto en Castilla y León, por Vox", ha subrayado.

Al hilo, ha aludido a los pactos "haciendo que los impuestos bajen más que en el resto de regiones de España", "que se proteja a agricultores y ganaderos oponiéndose institucionalmente a Mercosur" y que "haya una oposición institucional también a la regularización masiva".

Algo que, a juicio del presidente de Vox, "no va a ocurrir en Andalucía si el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, porque ya ha dicho Juanma Moreno que no es el momento de hablar de todo esto".

"Él tenía un corazón muy grande, y nosotros insistimos, muy grande para los de fuera y muy pequeño para los de dentro, especialmente para las mujeres que han sido víctimas de la sanidad pública andaluza en manos del señor Juanma Moreno y antes en manos de la señora Montero", ha declarado.

SECTOR PRIMARIO

Por otra parte, Abascal ha querido mandar "un mensaje muy claro" al sector primario: "que no voten aquellos que se sacan fotos con los agricultores, que han participado muchas veces en sus movilizaciones desde hace años, pero que después votan en Bruselas" contra sus intereses.

En este sentido, se ha referido al "Pacto Verde, que era una condena a la ruina" de agricultores y de ganaderos, y a la "nueva vuelta de tuerca" muy especialmente con el acuerdo de Mercosur, que también han apoyado en la UE.

"Pedimos el apoyo de agricultores y de ganaderos porque nosotros vamos a votar lo mismo en Andalucía, en Madrid en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Bruselas y eso sólo lo podemos decir nosotros porque el Partido Popular vota una cosa distinta en función del territorio", ha recalcado.

En este punto, ha valorado que su formación ha logrado que el PP de Extremadura y Aragón, y confía en que también en Castilla y León, acuerde "hacer una oposición institucional a Mercosur". Una posición que, según ha añadido, "no va a ocurrir con el Partido Popular Nacional que defiende las bondades de Mercosur y ha votado a favor en el Parlamento Europeo".

De ahí que, si los andaluces "permiten ser influyentes" a Vox en el próximo gobierno de la comunidad, ha dicho esperar que se pueda "forzar un compromiso de las instituciones andaluzas contra un acuerdo" que ha calificado como "la sentencia de muerte definitiva para el campo".