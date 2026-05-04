Vox critica la gestión sanitaria de Moreno: "No ha movido un dedo por la salud de los andaluces"

La portavoz nacional de sanidad de Vox, María García Fuster, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - VOX

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de sanidad de Vox, María García Fuster, ha criticado este lunes la gestión en materia sanitaria del gobierno de Juanma Moreno y ha lamentado la situación en la que se encuentra el sistema público en la comunidad.

"Es una vergüenza que durante ocho años Moreno no haya movido un dedo por la salud de los andaluces. No solamente eso, sino que ha continuado con las políticas del Partido Socialista y ha acabado por reventar la sanidad pública andaluza", ha afirmado García frente al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

En esta línea, la representante de Vox ha asegurado que ha mantenido una reunión con la asociación Amama, que ha indicado que más de 4.000 mujeres no habrían recibido respuesta del programa de cribado de cáncer de mamá. "Moreno no ha dado respuesta a estas mujeres", ha remarcado.

Asimismo, García ha señalado que "más de un millón" de andaluces "están abandonados en listas de espera". "Es una auténtica vergüenza la cara con la que Moreno se vuelve a presentar a las elecciones cuando nosotros desde Vox hemos exigido ya su dimisión por haber abandonado a los andaluces y haberlos dejado sin la sanidad pública que se merecen", ha subrayado.