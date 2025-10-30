Abiertas al tráfico todas las carreteras de la provincia de Córdoba tras las reaperturas en Montilla y Santaella

Carretera de la provincia de Córdoba afectada por los efectos del temporal provocado por la borrasca Benjamín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras provinciales CO-4207, en el término municipal de Montilla, y CO-4301, en Santaella, han reabierto al tráfico este jueves tras haber estado cortadas durante las últimas horas como consecuencia del barro, las piedras y la acumulación de agua provocada por la borrasca Benjamín, con la activación de alertas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras estas reaperturas, la provincia de Córdoba no cuenta con ninguna carretera cortada a causa de las lluvias.

Según han confirmado fuentes de la Diputación de Córdoba a Europa Press, la CO-4207, de Montilla a Montalbán de Córdoba, ha quedado reabierta sobre el mediodía, mientras que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado el aviso del corte de la carretera CO-4301 a su paso por Santaella.

La CO-4207, de Montilla a Montalbán, ha estado cortada en el kilómetro 4, por barro y piedras, y entre los kilómetros 5 y 6 por acumulación de agua, todo ello en el término montillano. Y la carretera CO-4301, ha tenido la circulación restringida entre los kilómetros 4 y 8 por acumulación de barro, en el término de Santaella.

La provincia de Córdoba ha registrado también este pasado miércoles el corte de otras tres carreteras en Castro del Río, Nueva Carteya y Aguilar de la Frontera.

Al respecto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado a las 07,50 horas de este jueves la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que ha pasado a fase de preemergencia tras finalizar todos los avisos por lluvia, que han provocado 1.499 incidencias en la comunidad y dos personas heridas en Gibraleón (Huelva) y Carmona (Sevilla).

Según ha detallado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado, en la provincia cordobesa ha habido 61 incidencias. Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos.