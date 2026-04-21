Abierto el plazo de ayudas de hasta 75.000 euros para la prevención de riesgos laborales en autónomos

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SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha convocado una línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a financiar actuaciones de prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo, con ayudas de hasta 75.000 euros por proyecto y una financiación que puede alcanzar el 100%, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La convocatoria, gestionada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), está dirigida a aasociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales sin ánimo de lucro que desarrollen actuaciones en este ámbito.

El objetivo de estas ayudas es reforzar la cultura preventiva en el colectivo autónomo mediante iniciativas de asesoramiento técnico e información especializada, en un contexto en el que este colectivo presenta mayores dificultades para acceder a recursos propios en materia de seguridad y salud laboral.

Según ha informado la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a traves de sus redes sociales, el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria, y la tramitación se realizará íntegramente por vía electrónica.

Las ayudas permitirán financiar principalmente dos tipos de actuaciones: servicios de asistencia técnica gratuita y acciones de información dirigidas a mejorar el conocimiento y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores autónomos.

En el caso de la asistencia técnica, las entidades beneficiarias deberán ofrecer un servicio de asesoramiento accesible, que podrá prestarse de forma presencial, telefónica o telemática con el fin de resolver consultas relacionadas con la aplicación práctica de la normativa preventiva.

Estas actuaciones deberán ser gratuitas para los destinatarios y no podrán incluir visitas físicas a los centros de trabajo, centrándose en el apoyo técnico y la orientación especializada.

Por su parte, las acciones informativas estarán dirigidas a materias específicas que se determinen para el ejercicio 2026, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la sensibilización en prevención de riesgos laborales.

Las entidades deberán además registrar las actuaciones realizadas, incluyendo datos sobre las consultas atendidas, como parte del proceso de justificación de la subvención.

La convocatoria fija una cuantía máxima de 75.000 euros por proyecto, con la posibilidad de financiar hasta el 100% del coste de las actuaciones subvencionadas.

Este nivel de financiación busca facilitar la participación de entidades sin ánimo de lucro y garantizar la ejecución de programas sin necesidad de aportación económica adicional.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, lo que implica la valoración comparativa de las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras.

La resolución recoge igualmente que los proyectos deberán ajustarse a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, así como a las condiciones de justificación del gasto.

La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Asimismo, se prevén mecanismos de control y seguimiento para garantizar el correcto uso de los fondos públicos.

PLAZO DE SOLICITUD Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

El plazo para presentar solicitudes será de diez días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA, tal y como ha recordado la propia Consejería.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía, en línea con el procedimiento habitual en este tipo de ayudas.

El procedimiento incluirá la valoración de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras, sin posibilidad de reformulación posterior.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de presentación.

En caso de no dictarse resolución expresa en ese plazo, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo. La notificación de los actos del procedimiento se realizará mediante su publicación conforme a la normativa vigente.