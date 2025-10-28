Adelante Andalucía: La Junta quiere "tapar la crisis de los cribados con un Presupuesto basado en propaganda"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este martes que "el Gobierno andaluz y el Partido Popular pretenden tapar la crisis de los cribados" de cáncer en la sanidad andaluza con un Presupuesto para 2026 "basado en propaganda".

Así lo ha manifestado el portavoz de Adelante en un audio remitido a los medios de comunicación al hilo de la aprobación, este martes en la reunión del Consejo de Gobierno del PP-A, del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026.

José Ignacio García ha sostenido que desde el Ejecutivo que preside el líder del PP-A, Juanma Moreno, "pretenden hacernos creer al pueblo andaluz que aquí no ha pasado nada, que la vida sigue", y que "esto (la crisis derivada de los errores detectados en el sistema de cribados) ya está acabado".

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha aseverado que "estamos ante el mayor escándalo sanitario de los últimos años, ante la mayor crisis sanitaria provocada por el PP en muchísimos años, y un mes después seguimos sin saber cuál es el origen del problema, cuántas mujeres y qué hospitales son los afectados", así como "sin saber qué consecuencias ha habido", según ha resaltado.

Tras subrayar además que, pasado un mes desde que comenzara a denunciarse el problema del cribado del cáncer de mama, "seguimos sin saber cuáles son las soluciones", ha criticado que "los responsables políticos siguen en sus cargos y aquí no ha pasado nada".

"El Partido Popular pretende con este presupuesto y toneladas de propaganda tapar los enormes problemas que hay en la sanidad", ha incidido en denunciar el portavoz de Adelante, que ha subrayado que su partido quiere "saber qué ha pasado" con los cribados y "que se ponga el foco" en eso y en "cuáles son las soluciones", así como "que se asuman responsabilidades".

José Ignacio García ha concluido afirmando que el Presupuesto diseñado para 2026 está "basado en la propaganda y en intentar hacernos creer a los andaluces que todo va muy bien y aquí no ha habido ningún problema". "No cuenten con Adelante Andalucía para eso", ha advertido para concluir.