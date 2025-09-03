Adelante Andalucía ve "buena idea" la quita de deuda y critica el rechazo de Juanma Moreno por "politiqueo"

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado este miércoles la propuesta de quita de deuda autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda como una "buena idea" que sirve de "pequeño parche" y que, según ha advertido, "no soluciona todos los problemas" andaluces, al tiempo que ha criticado el rechazo del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a esa medida por "puro politiqueo".

Son ideas que el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado la "pelea estéril y absurda entre el bipartidismo" que, en su opinión, se ha generado en torno a una iniciativa --la de la quita de deuda para la que el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un anteproyecto de ley-- que desde la formación andalucista consideran "buena idea", aunque también asumen que "no es la gran medida económica para Andalucía".

"Es un pequeño parche que puede ser útil, pero que no soluciona todos nuestros problemas", ha añadido José Ignacio García, quien en esa línea ha aseverado que "no es verdad que vayan a darnos desde el Gobierno central un cheque de 18.000 millones" de euros con esa condonación de deuda de Andalucía que asumiría el Estado.

Dicho esto, ha señalado que "toda medida que mejore un poquito a Andalucía nos parece bien, venga de donde venga", y ha considerado "de auténtica vergüenza" el posicionamiento del presidente de la Junta al respecto de esta iniciativa, y ha enmarcado en el "puro politiqueo" el que Moreno se niegue a acogerse a dicha medida.

"No tiene otra razón" que el "puro politiqueo", ha denunciado el portavoz de Adelante para explicar el posicionamiento de Juanma Moreno, del que ha afeado que "prefiere pagar intereses" por la deuda autonómica y "gastar dinero en dárselo a los bancos antes que aceptar que otro partido pueda tener una buena idea".

En esa línea, ha criticado que, para Moreno, "siempre su partido", el PP, está "por encima de Andalucía", y se niega a dicha iniciativa porque "viene de otro partido, de su adversario político", algo que el portavoz de Adelante ha considerado que es una "irresponsabilidad".

ABOGA POR UNA "AUDITORÍA" DE LA DEUDA

Por otro lado, al hilo de esta iniciativa, el portavoz de Adelante ha defendido que "habría que hacer una auditoría de la deuda y saber por qué se ha generado, qué responsables políticos tiene" la misma, "quién la creó" y si éstos están "en los dos principales partidos".

"A lo mejor hay unos responsables políticos, una ciudadanía pagando la deuda y unos bancos forrándose", ha advertido José Ignacio García, quien también ha señalado que habría que preguntarse "por qué Andalucía tiene deuda", teniendo en cuenta que es la comunidad que "peor sistema de financiación" tiene, y que arrastra "siglos de una economía extractiva y de ser siempre los últimos de los últimos".

El portavoz de Adelante ha advertido también de que él no quiere "solidaridad de nadie", sino "justicia", así como también "querría" contar con un presidente de la Junta que "tuviera un mínimo de altura política, un mínimo de dignidad, para no poner siempre los intereses de su partido y la peleíta entre uno y otro por encima de los intereses de Andalucía".