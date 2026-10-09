Adelante anuncia una ley para que los pisos turísticos "en zonas saturadas regresen a los vecinos"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado que presentará una ley en el Parlamento para que los pisos turísticos "que estén zonas ya saturadas" pasen al mercado residencial. Asimismo, ha insistido en la necesidad de "expropiar" viviendas vacías pertenecientes a "fondos buitres", ha cifrado en 640.000 por "grandes tenedores", para que se pongan en alquiler.

"Una ley que coja en las zonas donde ya esté saturado y no se pueda vivir, esos apartamentos turísticos tienen que dejar ese negocio para volver a ser casas para que viva la gente", ha destacado este viernes el portavoz del partido, José Ignacio García, en una atención a los medios.

En este sentido, ha explicado que la normativa no busca "quitar el piso" a los propietarios sino cambiar "el negocio" del mercado turístico al uso residencial. "Por tanto, lo que hay que hacer es una ley de revocación de licencias para que las casas vuelvan a ser para lo que tienen que ser, para que viva la gente", ha subrayado.

Asimismo, ha adelanto que el programa de la formación para las elecciones generales va a recoger una propuesta para "ligar el precio del alquiler al de los salarios". "Tú haces la renta media de las familias de un distrito, pues el máximo del 20% de la renta media de la familia de ese distrito es a lo que se puede poner los alquileres en ese distrito", ha señalado.

"La vivienda es una cosa que uno no puede elegir, que es natural a la vida, y por eso no puede depender de la pasta que tenga cada uno, sino que tiene que estar fuera del mercado, garantizado como un derecho. Por eso nosotros decimos, si este es el dinero que tiene la gente, esto tiene que ser lo que cueste en las casas", ha remarcado.