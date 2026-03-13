Adelante apoya la concentración de familias del Centro de Atención Infantil Temprana San Rafael este sábado en Granada

Reunión de Adelante Andalucía con madres de niños del Centro de Atención Infantil Temprana San Rafael - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo a una concentración convocada este sábado a las 10,00 horas en la Plaza del Carmen, donde está ubicado el Ayuntamiento de Granada, en el centro de la capital granadina, por familias de los niños del Centro de Atención Infantil Temprana San Rafael.

La candidata de Adelante Andalucía por Granada Inma Manzano ha afirmado en una nota de prensa que "no se puede jugar con el futuro de los niños y niñas que necesitan atención temprana. Las familias llevan demasiado tiempo esperando respuestas y lo único que han recibido son excusas". También ha señalado que "la Junta de Andalucía tiene la obligación de garantizar este servicio esencial y no puede dejar solas a las familias que dependen de él para el desarrollo de sus hijos".

Desde Adelante Andalucía han asegurado que seguirán apoyando a las familias en sus reivindicaciones y han advertido de que, "si el PP no ofrece una solución" desde la Junta, volverán a llevar esta situación al Parlamento y al Defensor del Pueblo Andaluz. "La atención temprana no es un privilegio, es un derecho, y vamos a defenderlo donde haga falta", ha concluido Manzano.

Desde Adelante Andalucía han señalado que las explicaciones ofrecidas sobre este asunto este jueves pasado en sede parlamentaria por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "no arreglan nada, ya que no aportó ninguna solución concreta a las familias afectadas". Desde la Junta en concreto se comprometieron a estudiar "caso a caso" para buscar "una solución favorable" para cada uno de los niños usuarios del servicio.