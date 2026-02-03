Adelante se explica "el descrédito" judicial ante archivo de la Fiscalía de denuncias por el cribado de cáncer de mama

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha sostenido este martes que "ya sabemos de dónde viene el descrédito de la justicia en este país" tras conocerse en esta jornada que la Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido archivar las diligencias de investigación preprocesales que había abierto ante las denuncias interpuestas, entre otros, por los partidos políticos por los problemas con las mamografías no concluyentes del programa de cribado de cáncer de mama al no apreciar indicio de delitos en los altos cargos señalados en las denuncias.

En un audio remitido a los medios de comunicación, García, quien ha afeado que ese planteamiento procesal de la Fiscalía Superior "lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, sin comunicación oficial de ningún tipo", ha calificado de "especialmente preocupante" esta respuesta jurídica.

Ha esgrimido que "no se puede entender que desde el propio sistema judicial no se vea ningún problema" en situaciones como que "a miles de mujeres en Andalucía se les escondieran los resultados de su mamografía durante meses o años", así como que "haya cientos de mujeres que hayan desarrollado cáncer debido a ese retraso".

El candidato de Adelante a la Presidencia se ha preguntado de forma retórica si a la Fiscalía Superior "les parece absolutamente normal, que no hay ningún problema en ello" mientras no ha cesado de invocar situaciones como que "se pueden esconder los datos de su mamografía o no informarles de que tienen sospecha de cáncer" y que de esos comportamientos "no pase absolutamente nada por eso".

José Ignacio García ha inferido de este archivo por la Fiscalía Superior que "hay partidos como el Partido Popular que tienen una bula papal con respecto al sistema judicial", conclusión que ha calificado como "una pena".

LA FISCALÍA SUPERIOR REMITE A LAS FISCALÍAS PROVINCIALES

En las diligencias de investigación preprocesales de la Fiscalía Superior de Andalucía ante las denuncias presentadas y las declaraciones en sus escritos de las dieciséis mujeres afectadas y el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular, sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos de Atención Primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

La Fiscalía de Andalucía acuerda remitir las presentes diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno.

Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".