Adelante Andalucía rechaza entrar en cogobiernos municipales y también a nivel nacional para ser "alternativa al PSOE"

Actualizado 28/05/2019 11:09:27 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera, ha abogado por hablar "de políticas y no de sillones" en el nuevo mapa político que han arrojado las elecciones municipales celebradas este domingo, rechazando así entrar a formar cogobiernos, un debate que quiere trasladar al contexto nacional, ante la conformación del Gobierno central, para ser "alternativa al PSOE".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, si bien ha subrayado que Andalucía ha conseguido "el mejor resultado del partido en el Estado" y que Cádiz "ha resistido como única ciudad del cambio" siendo "el buque insignia de la esperanza desde el sur"; ha asumido que, en general, "no son los resultados que hubiésemos querido y evidentemente hay errores pero solo de uno o de dos, sino errores colectivos".

Ahora, la portavoz de Podemos Andalucía ha defendido que debe abrirse un espacio de debate político en la organización en el que "el ejemplo de Andalucía debe servir para el resto de compañeros". "Es el momento de reflexionar y saber en qué se ha podido fallar, nos ponemos a disposición de organización a nivel estatal", ha agregado.

Además, a expensas de que también se conforme el Gobierno estatal en virtud de los resultados del 28A, ha considerado que "hay muchas formas de intervenir" en el panorama nacional, cuando ha opinado que conseguir que el programa político que defienden se cumpla "se puede conseguir de distintas maneras, desde un pacto de gobierno o desde otro posicionamiento, que es el que planteamos: Podemos y debemos ser alternativa al PSOE y, al mismo tiempo, muro de contención de las derechas".

Aguilera ha apostado por aplicar en España el modelo portugués, "que sirve para que los ciudadanos vivan mejor sin necesidad de asumir postulados que no vamos a asumir" del PSOE.

"No queremos hablar de sillones, cuando uno pone el programa al servicio de la ciudadanía planteamos que nuestra política no es un mercadeo o chalaneo político de sillones", ha abundado la portavoz de Adelante, que ha insistido en que no optan por cerrar un pacto de gobierno "pero sí por poner nuestro programa al servicio de la ciudadanía porque tenemos que seguir siendo alternativa al PSOE".

Con todo, Aguilera ha defendido que en Podemos Andalucía "hemos hecho lo que teníamos que hacer, creamos Adelante Andalucía contra todo pronóstico y creemos que esta organización requiere de una participación democrática y toma de decisiones colectivamente", de ahí que reclamen en el contexto nacional un debate colectivo "en el que todas podamos reflexionar".

Una reclamación que hacen "de manera humilde y colaboradora" pero recordando que la andaluza es la organización dentro de Podemos "con más poder electoral a nivel del Estado".