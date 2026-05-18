Adelante supera con ocho escaños a Por Andalucía que consigue retener su grupo parlamentario

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, celebra los resultados electorales. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha convertido en una de las sorpresas de las elecciones autonómicas del 17 de mayo consiguiendo ser el cuarto partido más votado con un 96,2% de los votos y ocho escaños.

La formación liderada por José Ignacio García ha conseguido arrebatar ese puesto a la coalición Por Andalucía que ha tenido que conformarse con mantener sus cinco diputados y ha bajado 1,38% en intención de voto hasta el 6,32%.

Ambos partidos tendrán grupo parlamentario en la nueva cámara andaluza. La importante subida de Adelante y el mantenimiento de Por Andalucía ha provocado que la suma de ambas formación haya pasado de siete a 13 diputados en la cámara andaluza. Una cifra inferior a la suma de ambas en anteriores comicios.

En 2018, la coalición alcanzó su techo, en esa ocasión con Teresa Rodríguez y sin contar con Adelante Andalucía por separado, con 17 escaños y 585.949 votos. Un dato inferior a la suma de Podemos e Izquierda Unida cuando concurrieron por separado en los comicios de 2015. En esa ocasión, los morados obtuvieron 15 diputados e IU consiguió 5, precisamente con Antonio Maíllo como candidato.

ADELANTE CONSIGUE ESCAÑO EN SEIS PROVINCIAS

Adelante Andalucía es el partido que más ha subido, tanto en votos como en escaño, en estas elecciones autonómicas. La formación andalucista ha sumado cuatro diputados más y más del doble de votos, en 2022 consiguió 168.960 votos.

Por primera vez desde 2004, un partido de carácter regionalista andaluz consigue grupo parlamentario, cuando el Partido Andalucista logró cinco diputados en la cámara andaluza.

Cádiz vuelve a ser la provincia donde ha conseguido un mejor resultado, un 14,34% de los votos, siendo tercera fuerza y manteniendo sus dos diputados, uno de ellos el candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García.

También han conseguido ser tercera fuerza en Sevilla con el 12,90% de los votos y dos escaños, a la actual parlamentaria y número uno provincial, Begoña Iza, se suma Javier Montes.

Hasta entonces, Adelante solo habia conseguido diputados en esas dos provincias pero en 2026, ha logrado tener escaños en Córdoba, Huelva, Granada y Málaga.

POR ANDALUCÍA REVALIDA GRUPO Y PROVINCIAS

Por Andalucía ha repetido la coalición con la que se presentó hace cuatro años, sumando Alianza República para estos comicios a IU, Podemos, Más País Andalucía, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde , y con que la que obtuvo un total de cinco diputados y 284.027 votos, el 7,70% de los votos.

En 2026, han perdido cerca de 20.000 votos hasta los 263.461, pero mantiene el número de diputados que le permite seguir teniendo grupo propio en el Parlamento andaluz.

La coalición repite además diputado en las mismas provincias, consiguiendo revalidar su escaño en Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada (uno por provincia). Córdoba y Sevilla han sido las provincias con más porcentaje de voto con el 8,77% y el 7,45% respectivamente.

De estos cinco diputados, ninguno pertenece a Podemos, que consiguió tres de los parlamentarios en 2022. Cuatro años después, Izquierda Unida consigue el diputado por Sevilla, el candidato a la Presidencia, Antonio Maíllo, el de Málaga, Granada y Córdoba. En Cádiz, consigue el escaño la parlamentaria de Sumar, Esperanza Gómez.

El máximo de escaños conseguido por un partido a la izquierda del PSOE data de 1994, cuando Izquierda Unida llegó a los 20 parlamentarios.

PODEMOS SE QUEDA SIN REPRESENTACIÓN

Pese a mantener el número de diputados de la coalición, Podemos se ha quedado fuera de la cámara andaluza debido a la configuración de las listas entre las siete formaciones.

Los morados contaban con la cabeza de lista de Jaén, Loli Montávez, y la número dos por Sevilla, Alejandra Durán, como los nombres con más opciones. Ambas se han quedado fuera del Parlamento.

De esta forma, Podemos pierde los tres diputados con los que contaba en la anterior legislatura. Uno de ellos, Juan Antonio Delgado, se presentaba el número seis por Cádiz tras ser el candidato propuesto por el partido para la Presidencia de la Junta antes de cerrarse el acuerdo de coalición.

Con este resultado, la formación morada suma Andalucía a su lista de comunidades en las que lo tiene representación parlamentaria tras también quedarse fuera en los últimos comicios en Aragón y Castilla y León, en los que se presentaba por separado a IU y Sumar.

Podemos es ya fuerza extraparlamentaria en Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Euskadi, Cantabria y Cataluña (donde no concurrió en los últimos comicios).



