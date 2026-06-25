Adif licita por 4,6 millones la instalación de cerramientos en la traza ferroviaria en Jaén, Granada y Almería

Archivo - Adif ha licitado un contrato para la reposición y ejecución de más de 16 kilómetros de cerramientos en distintos puntos de la red ferroviaria de Andalucía, por un importe superior a los 4,6 millones de euros. - ADIF - Archivo

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado un contrato para la reposición y ejecución de más de 16 kilómetros de cerramientos en distintos puntos de la red ferroviaria de Andalucía, por un importe superior a los 4,6 millones de euros.

Según informa Adif en un comunicado, las actuaciones se realizarán para reforzar la protección de la infraestructura en el entorno de poblaciones que han experimentado un importante crecimiento urbano para disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías.

De esta forma, la instalación de cerramientos en estos ámbitos incrementará las condiciones de seguridad tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.

Así, por un lado, en la línea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz, se actuará en el entorno de los municipios de Espeluy, Vilches y Jabalquinto, en Jaén, y en Almuradiel, en Ciudad Real. También se instalarán nuevos cerramientos en la línea Espeluy-Jaén, en el entorno de los municipios de Jaén y Mengíbar (Jaén).

Asimismo se realizarán estos trabajos en la línea Linares/Baeza-Almería a su paso por Begíjar y Cabra del Santo Cristo (Jaén), Benalúa (Granada) y Benahadux y Huércal de Almería (Almería).

En la línea Moreda-Granada se ejecutarán nuevos vallados en el entorno de los municipios de Albolote, Peligros, Maracena y Granada, en la provincia de Granada.

Desde Adif destacan que estas actuaciones contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).