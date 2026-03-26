Adjudicada por cerca de 4,4 millones las obras de ampliación de la ETAP de Las Copas, en Iznatoraf (Jaén)

Archivo - Firma del convenio entre Acuaes y la Diputación de Jaén en el que se enmarca la ampliación de la ETAP de Las Copas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), ha autorizado este jueves la adjudicación, por cerca de 4,4 millones de euros, del proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas, en Iznatoraf (Jaén).

Asimismo, esta entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado el pliego y la licitación del contrato de ejecución de las obras de mejora del abastecimiento a Pozo Alcón.

Estos proyectos forman parte del convenio firmado el 23 de julio de 2025 entre Acuaes y la Diputación de Jaén, que prevé una inversión de 120 millones. Este acuerdo se enmarca en el desarrollo del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, impulsado por el Miteco y la Diputación jiennense con una inversión de 200 millones, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua a municipios de la provincia.

Acuaes ha puesto en marcha el primero de los proyectos, la ampliación de la ETAP de Las Copas, que ha sido adjudicadas a Espina Obras Hidrálicas, SAU con un presupuesto de 4.377.030 euros (IVA incluido). Tiene un plazo de ejecución de 19 meses, periodo que incluye seis meses de puesta en marcha de la instalación.

La actuación pretende mejorar la calidad del agua tratada y atender el crecimiento de población por la incorporación de nuevos municipios al Consorcio de La Loma, además de los desarrollos previstos con la nueva autovía A-32.

Para alcanzar este fin se va a ampliar la capacidad de tratamiento de la ETAP ubicada en Iznatoraf en 250 litros por segundo adicionales, hasta un total de 500 l/s, lo que permitirá atender a un total de 131.700 habitantes frente a los 98.000 actuales.

Por otra parte, el máximo órgano de gobierno de Acuaes ha autorizado el pliego y la licitación por 482.590 euros y un plazo de siete meses del contrato de ejecución de las obras de mejora del abastecimiento a Pozo Alcón.

La finalidad del proyecto es dotar a las infraestructuras de agua del municipio del equipamiento necesario que permita su adecuado tratamiento mediante la instalación de un sistema de filtración y desinfección para las líneas de abastecimiento hacia los depósitos de distribución de los núcleos de El Fontanar y Las Hoyas. Se prevé también la incorporación de equipos de medida y unidades remotas de telecontrol que permitan la detección y control de fugas en la red.

OTRAS ACTUACIONES

A esta intervención se suman otras actuaciones estratégicas que beneficiarán directamente a las comarcas de La Loma y Sierra Mágina. Entre ellas, destacan la conducción de impulsión desde el río Guadalquivir a la ETAP de Las Copas y la mejora del abastecimiento de Alcaudete, actualmente en fase de redacción de proyecto.

Igualmente, se incluyen la renovación de las redes en alta del sistema de abastecimiento de La Loma, los abastecimientos a Huelma, Campillo de Arenas y Sierra Mágina desde dicho sistema, la ETAP El Rumblar y el suministro de agua potable a los municipios del Consorcio Aguas Sierra del Segura. Estos proyectos están en fase de supervisión y ya han iniciado su tramitación ambiental.

Todas las actuaciones está previsto que sean cofinanciadas por el Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y la Diputación Provincial de Jaén.