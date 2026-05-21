Sevilla acogerá en 2028 una nueva edición de Aeroespace & Defense tras participar 415 empresas en 2026

Imagen de las instalaciones y expositores en las jornadas del Aeroespace & Defese Meetings (ADM) celebradas en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El evento Aeroespace & Defense Meetings (ADM) Sevilla 2026 ha cerrado su edición con un balance "enormemente positivo" tras alcanzar la participación de 415 empresas y confirmar 9.000 reuniones de negocio durante sus tres jornadas, unas cifras que superan sus previsiones iniciales de la organización y refuerzan el perfil internacional del encuentro; al tiempo que ha confirmado una nueva edición en 2028.

Así lo ha destacado este jueves el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, en declaraciones a los medios, en las que ha subrayado que ADM es el "encuentro de referencia internacional en el sur de Europa" para el negocio del sector aeroespacial "por razón de asistencia y participación". "Las cifras que acabamos de cerrar son un homenaje a esa etiqueta", ha afirmado.

Castro ha explicado que la organización esperaba contar con más de 300 empresas participantes, si bien finalmente han sido 415, de las que "prácticamente la mitad" son extranjeras. Además, ha resaltado la "calidad" de esa participación, con la presencia de 55 grandes fabricantes, "grandes armadores", de los que más de la mitad proceden también del exterior.

En este sentido, el director general de Andalucía Trade ha defendido que la "etiqueta de evento internacional" de ADM es "absolutamente indiscutible", tanto por el volumen de empresas participantes como por el perfil de los asistentes y de las compañías tractoras presentes en la feria.

Asimismo, ha señalado que la edición ha batido el registro de participación profesional de 2024 con profesionales de las empresas tomando parte en las distintas piezas de la agenda, especialmente en la agenda de negocio. En este punto, ha destacado que frente a la previsión inicial de unas 8.000 reuniones, finalmente se han confirmado 9.000 encuentros empresariales.

"Es un magnífico registro y pone de manifiesto la pujanza del sector, porque finalmente ADM no es otra cosa que un reflejo de la realidad del sector aeroespacial en Andalucía", ha sostenido Castro.

El director general de Andalucía Trade ha confirmado además que la próxima edición de ADM se celebrará en Sevilla en 2028, al tratarse de una feria bienal. Según ha remarcado, la capital andaluza es en este momento "el epicentro del circuito de negocios aeroespacial", no solo en Andalucía, sino también en España.

FORMACIÓN DE NUEVOS TALENTOS

En paralelo a la actividad expositiva, la última jornada de ADM Sevilla ha puesto también el foco en uno de los grandes retos del sector aeroespacial y de defensa: la captación y retención de talento, con una mesa redonda centrada en la formación y la conexión entre el ámbito educativo y las necesidades reales de la industria, a la que han asistido alumnos de diferentes centros de formación especializada en el sector de Andalucía.

Durante el encuentro, el director de Recursos humanos de Airbus, Antonio Lasaga, ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración entre empresas, universidades y administraciones para adaptar la formación a la evolución del sector. En este sentido, ha destacado la relación de la compañía con universidades, con las que desarrolla programas formativos conjuntos y másteres diseñados teniendo en cuenta las necesidades de la industria, además de programas de becas orientados a facilitar la incorporación del talento joven.

Según ha explicado, alrededor del 50% de los estudiantes que participan en estas iniciativas terminan incorporándose a Airbus, mientras que el resto pasa a integrarse en otras empresas del sector.

Lasaga ha subrayado igualmente la apuesta de la compañía por la Formación Profesional, ámbito en el que, según ha indicado, Airbus lleva años colaborando con administraciones educativas y de empleo, tanto en Andalucía como en otros territorios, dentro de otras iniciativas orientadas a ajustar la oferta formativa a las necesidades cuantitativas de las empresas. A su juicio, esa cooperación entre sistema educativo, sector público y tejido empresarial resulta "fundamental" para acompasar la formación con un sector en constante trasformación.

Por su parte, el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, ha incidido en la necesidad de consolidar un ecosistema capaz no solo de formar profesionales, sino también de retener y atraer talento. En este contexto, ha apuntado al impulso de nuevas titulaciones universitarias vinculadas al ámbito aeroespacial y de defensa dentro de la programación académica acordada con las universidades andaluzas para el periodo 2025-2028, al tiempo que ha defendido que Andalucía, y Sevilla en particular, reúnen condiciones para fortalecer ese ecosistema ligado a una industria estratégica para la comunidad.

DRONES EN LOS CONFLICTOS ACTUALES

En otra de las mesas de la jornada, el director de Desarrollo de Negocio de Indra, Juan Mahón; el presidente de Arquimea, Diego Fernández; el Consejero para la Defensa de Swarming Technologies and Solutions, Félix Hernánz; así como el Managing Director de UAV Navigation-Grupo Oesia Miguel Ángel de Frutos, han analizado la evolución de los sistemas no tripulados y su papel en los nuevos escenarios de defensa, en un contexto marcado por la experiencia operacional de la guerra de Ucrania y de otros conflictos recientes.

Así, se ha situado el debate en torno al cambio acelerado que han provocado los drones en el campo de batalla, con un entorno en el que la baja cota, la guerra electrónica, la autonomía embarcada y la capacidad de operar sin GPS ni comunicaciones fiables se han convertido en factores decisivos.

Desde Indra, Mahó ha subrayado que el uso de sistemas autónomos y remotamente pilotados ha provocado "democratización del espacio aéreo" y ha convertido el segmento de baja cota en un espacio táctico central para las operaciones. En este sentido, ha defendido que la compañía trabaja en un ecosistema de soluciones interoperables, que abarque desde la detección e identificación de amenazas hasta su neutralización, combinando plataformas aéreas, sistemas antidron, defensa de punto y capacidades de comunicaciones y mando y control.

Asimismo, ha remarcado la importancia de la soberanía nacional y de disponer de capacidad industrial para producir en masa, ante un escenario en el que "ya no se habla de fabricar uno o dos aviones", sino cientos o miles de unidades en periodos cortos.

Por parte de Arquimea, Diego Fernández ha incidido en la evolución de la munición merodeadora, diferenciándola del concepto tradicional de dron al situarla más cerca del misil o de la artillería que de una plataforma aérea de observación. Fernández ha explicado que la guerra de Ucrania aceleró la industrialización de desarrollos que hasta entonces estaban en fase de prototipo y ha apuntado que una de las principales lecciones del conflicto es la necesidad de producir "más rápido y más barato" que el adversario. También ha advertido de que la inteligencia artificial aún no está preparada para decidir de forma autónoma un objetivo de ataque, por los riesgos asociados a errores o comportamientos no previstos, por lo que ha defendido seguir avanzando en investigación antes de trasladar determinadas capacidades al campo de batalla.

Desde la perspectiva operacional, Félix Zernal ha señalado que la mecanización masiva del campo de batalla no es un fenómeno completamente nuevo desde el punto de vista doctrinal, aunque la guerra de Ucrania ha acelerado su materialización y ha obligado a revisar plazos y prioridades.

Por último, el managing director de UAV Navigation ha puesto el foco en la necesidad de desarrollar soluciones que funcionen en entornos reales y no solo en ensayos controlados, con sistemas robustos, escalables y capaces de operar en escenarios degradados en los que la autonomía, la navegación resiliente y la interoperabilidad serán claves para el futuro de los sistemas no tripulados.