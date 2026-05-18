La Aemet no descarta máximas de 38 grados el fin de semana en Sevilla y la primera noche tropical con casi 20 grados

Archivo - La Aemet no descarta los 38 grados el fin de semana en Sevilla y la primera noche tropical con casi 20 grados. Imagen de Archivo - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha pronosticado un aumento significativo de las temperaturas para esta semana en la región con valores que podrían alcanzar los 38 grados en la provincia de Sevilla durante el fin de semana como consecuencia de una entrada de aire procedente del sur que traerá consigo calima. Además, "tampoco se descarta la primera noche tropical o quedarnos cerca de una noche tropical con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados durante la madrugada del viernes al sábado", ha precisado.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha explicado que "tenemos una semana de pantano barométrico --no hay ni borrasca ni antesiglón-- lo que propiciará condiciones de estabilidad atmosférica con cielos poco nubosos y despejados en la península". Sin embargo, "no va a haber mucho viento", un factor que, combinado con la duración de los días, "contribuirá al aumento de las temperaturas a lo largo de la semana".

En este sentido, Del Pino ha explicado que "a partir del miércoles se espera una entrada de aire del sur con calima que hará que suban las temperaturas, siendo los valores más altos los previstos en torno al viernes, sábado y domingo". Por tanto, "se podría llegar a superar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir y no se descarta que se pueda llegar incluso a los 38 grados en la provincia de Sevilla".

Por su parte, el delegado ha advertido que las temperaturas nocturnas van a ser "relativamente altas", "sobre todo en el fin de semana podrían no bajar de los 18, 19 e incluso 20 grados". Esto podría dar lugar a fenómenos meteorológicos "especiales".

Respecto a otras zonas, el delegado en Andalucía ha indicado que "en la Costa del Sol se esperan valores máximos por encima de los 25 grados, pero en general por debajo de los 30", mientras que en Huelva "podría ser que se llegue a los 34 o 35 grados el fin de semana de romería".

Por último, Del Pino ha aclarado que la próxima semana empiezan a bajar las temperaturas "porque cesa este viento del sur y viene viento del noroeste, siendo este descenso más acusado en la parte occidental de Andalucía".