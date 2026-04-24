El Aeropuerto de Córdoba estrena un punto de intercambio de libros en la zona de embarque. - AENA

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba ha aprovechado la celebración esta semana del Día del Libro para estrenar un punto de intercambio en la zona de embarque, según ha informado Aena.

Con el fin de fomentar la lectura y mejorar la experiencia del pasajero, este nuevo espacio ha arrancado con ejemplares donados por personal del aeropuerto, contribuyendo con ello a la economía circular y a que la estancia de los viajeros resulte más amena y enriquecedora.

La idea es que el pasajero que coja un libro deje, a cambio, otro, de modo que dé continuidad a la filosofía con la que nace la iniciativa.