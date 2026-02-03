El aeropuerto de Granada bate récord en un mes de febrero con rachas de viento de 98 kilómetros por hora

El aeropuerto de Granada bate récord en un mes de febrero con rachas de 98 kilómetros por hora. - AEMET

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Granada, situado en el término municipal de Chauchina, batió este pasado lunes su récord de racha máxima de viento para un mes de febrero, con 98 kilómetros por hora.

El anterior registro máximo era de 90 kilómetros por hora y se produjo en 1977. La serie comenzó en 1973, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Buena parte de la provincia de Granada estuvo el lunes en aviso amarillo por previsión de fuertes rachas de viento, que también se registraron en la estación de Sierra Nevada, que tuvo que cerrar por este motivo.

La Aemet elevó luego el aviso a nivel naranja en la cuenca del Genil, que afecta a Granada capital y el área metropolitana, hasta las 12,00 horas por rachas que podrían alcanzar los cien kilómetros por hora.