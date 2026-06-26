Los aeropuertos andaluces prevén 8.735 vuelos en la primera operación salida del verano, un 2,5% más que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces tienen programadas un total de 8.735 operaciones --entre llegadas y salidas-- durante la primera operación salida del verano, entre este viernes 26 de junio y el domingo 5 de julio, lo que supone 215 vuelos más que en el mismo periodo de 2025, cuando estaban previstas 8.520 operaciones, según los datos facilitados por Aena y consultados por Europa Press.

En esta ocasión, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol volverá a concentrar el mayor volumen de tráfico de la comunidad, con 6.140 vuelos programados, frente a los 6.105 previstos para las mismas fechas del pasado año. De ellos, 1.196 serán operaciones nacionales y 4.944 internacionales.

La mayor actividad en el aeropuerto malagueño se registrará este viernes 26 de junio, con 644 vuelos previstos --137 nacionales y 507 internacionales--. También superarán las 630 operaciones el viernes 3 de julio, con 637 vuelos, y el domingo 28 de junio, con 632, mientras que el menor volumen corresponderá al sábado 27 de junio, con 585 operaciones programadas.

Por su parte, el aeropuerto de Sevilla será el segundo con mayor número de vuelos previstos, al alcanzar las 1.797 operaciones durante los diez días de la operación, frente a las 1.607 del mismo periodo de 2025. El incremento de 190 vuelos contituye el mayor aumento absoluto entre los aeropuertos andaluces incluidos en la programación.

En el caso del aeródromo hispalense, las conexiones internacionales volverán a superar ligeramente a las nacionales, con 929 frente a 868 vuelos. El viernes 26 de junio será igualmente la jornada de mayor actividad, con 200 operaciones programadas, seguido del viernes 3 de julio, con 196, y el domingo 28 de junio, con 193.

El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén será el único de la comunidad que reducirá su programación respecto al pasado ejercicio. En concreto, tiene previstas 219 operaciones, 32 menos que las 251 contabilizadas en la primera operación salida del verano de 2025. Del total, 218 serán vuelos nacionales y uno internacional.

El aeropuerto de Jerez mantendrá sin variación su programación respecto al año anterior, con 274 operaciones previstas durante los diez días analizados, la misma cifra que en 2025. Del total, 154 serán nacionales y 120 internacionales. Las jornadas con mayor actividad serán el sábado 27 de junio y el viernes 3 de julio, con 32 vuelos en ambos casos.

Por último, el aeropuerto de Almería alcanzará las 305 operaciones programadas, frente a las 283 del mismo periodo del pasado año, lo que supone 22 vuelos más. La programación contempla 159 conexiones nacionales y 146 internacionales, siendo el martes 30 de junio el día con mayor movimiento, con 47 operaciones.

En conjunto, cuatro de los cinco aeropuertos andaluces incrementarán o mantendrán su programación respecto a la primera operación salida del verano de 2025. Sevilla registrará el mayor aumento absoluto de vuelos previstos, seguida de Almería y Málaga, mientras que Jerez repetirá el mismo número de operaciones y Granada-Jaén será el único aeropuerto que reducirá su actividad programada durante el periodo analizado.