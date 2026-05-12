Archivo - Los aeropuertos andaluces rozan los cuatro millones de pasajeros en abril, un 10,8% más. Imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han rozado los cuatro millones de pasajeros durante el mes de abril --en concreto, 3.860.848 viajeros--, según datos hechos públicos este martes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 34.521 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el cuarto mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de dos millones y medio de pasajeros (9,5% con respecto al año anterior), seguido por el de Sevilla, con 961.311 viajeros (11,5%), el de Granada, con 106.479 (13,6%), el de Almería, con 90.817 (30,3%), el de Jerez, con 79.921 viajeros (21,2%), el de Córdoba, con 5.003 viajeros (113,8%) y el de Algeciras/helipuerto con 3.378 pasajeros (6,3%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 17.681 (6,7%), seguido del de Sevilla con 6.972 operaciones (7,8%), el de Jerez, con 4.882 (29,9%), el de Granada, con 2.074 (0,5%), el de Almería, con 1.347 (20,8%), el de Córdoba 1.313 (-0,8%), y el de Algeciras/helipuerto con 252.

Por tanto, todos los aeropuertos andaluces han recibido más pasajeros en abril que en el mes anterior (10,8%), excepto el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén que ha experimentado un descenso de 2.353 pasajeros y el helipuerto de Algeciras con un descenso de 99 pasajeros. Además, el número de operaciones también ha sido superior en abril en todos los aeropuertos de Andalucía (9,4%), excepto en el de Sevilla (-47 operaciones), Córdoba (-250 operaciones) y el helipuerto de Algeciras (-12 operaciones).