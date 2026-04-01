Afean al Ayuntamiento de Granada el cierre de un centro nocturno para personas sin hogar

Miembros de La Calle Mata junto al albergue nocturno en la asociación OCREM. - OCREM

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'La Calle Mata' ha criticado que el Ayuntamiento de Granada haya cerrado el centro nocturno para personas sin hogar situado en la residencia de la Asociación OCREM que se abrió a principios de diciembre ante la ola de frío.

Reclaman así la permanencia de este dispositivo que estos meses ha asegurado cobijo a 27 personas (21 hombres y seis mujeres) durante las noches gélidas del invierno.

El colectivo lamenta que "sin el menor escrúpulo y sin atender otras consideraciones", el Ayuntamiento da por finalizado el contrato y el martes 31 de marzo fue el último día de funcionamiento.

Critican que desde el área de Servicios Sociales se justifique el cierre en que "ya ha pasado el frío" cuando esta semana se han registrado mínimas por debajo de dos grados en las madrugadas y censuran que las repetidas demandas de movimientos sociales para dar marcha atrás a esta medida no obtengan respuesta bajo el argumento de que "no hay dinero" para este servicio.

El martes por la tarde varios colectivos secundaron una concentración de protesta a las puertas de la asociación OCREM que también quiso visibilizar el apoyo a estas personas a las que "de nuevo se las devuelve a la calle".

La Calle Mata advierte a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que una ciudad que aspira a ser icono cultural "queda muy mal retratada" cuando "abandona a una parte de su ciudadanía a su suerte". Solicitan así que la atención a las personas sin hogar con recursos públicos sean "estables durante todos los días del año".