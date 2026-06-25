Afectadas cuatro hectáreas en el incendio ya extinguido en Las Jaras de Córdoba que provocó el desalojo de ocho personas

Archivo - Urbanización Las Jaras de Córdoba. - AAVV LAS JARAS - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 16,04 horas de este jueves el incendio declarado este miércoles en el paraje de Las Jaras de Córdoba capital, que ha afectado a cuatro hectáreas de terreno forestal, según las primeras estimaciones, y que llegó a provocar que ocho personas abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.

Así lo han confirmado desde el Plan Infoca, después de que el incendio ha quedado controlado a las 06,35 horas de esta jornada y en la zona permanecían efectivos en tareas de remate y liquidación definitiva del fuego.

Durante la jornada del miércoles se desplegaron en la lucha contra este incendio hasta cuatro medios aéreos --un helicóptero ligero, uno semipesado y dos de carga en tierra-- que se retiraron con el ocaso. Durante toda la noche han trabajado en la zona seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) con tres vehículos autobombas y una Unidad Médica.

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba también movilizaron a 16 agentes policiales y cinco vehículos de bomberos en apoyo al operativo contra el fuego, que provocó que ocho vecinos abandonasen sus viviendas de forma voluntaria.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se mostró "optimista" en la noche de este miércoles ante la evolución del incendio y agradeció la labor del Plan Infoca, así como la de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios.