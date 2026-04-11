Un afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Lucena (Córdoba)

Fachada del Hospital Infanta Margarita de Cabra. - 112 ANDALUCÍA

LUCENA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 46 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda situada en la localidad cordobesa de Lucena, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió a las 3,40 horas una llamada que alertaba de un incendio en un piso situado en una segunda planta en la calle Damián Pérez y solicitaban asistencia sanitaria para el inquilino que había inhalado humo tras intentar sofocar el fuego. Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por el 112, efectivos de los Bomberos de Lucena, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El incendio, al parecer, se originó por causas que no han trascendido en el salón. Los bomberos refrescaron y ventilaron la vivienda. El inquilino fue evacuado al Hospital Infanta Margarita de Cabra por inhalación de humo.