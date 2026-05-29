La agencia Moody's confirma la calificación A3 de Caja Rural del Sur con "perspectiva estable"

Archivo - Imagen de archivo de una sucursal de Caja Rural del Sur. - CAJA RURAL DEL SUR - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia internacional Moody's Ratings ha confirmado las calificaciones de depósito a largo y corto plazo de Caja Rural del Sur en A3/Prime-2, manteniendo además una "perspectiva estable" sobre la entidad. Moody's también ha ratificado la evaluación crediticia base (BCA) de la entidad en A3, así como sus calificaciones de riesgo de contraparte.

Tal y como ha subrayado la entidad bancaria en una nota de prensa, la agencia ha destacado especialmente la "fortaleza financiera" de Caja Rural del Sur, respaldada por unos "elevados niveles de solvencia y liquidez".

Así, la entidad cerró 2025 con una ratio de capital tangible sobre activos ponderados por riesgo del 25,7%, uno de los principales indicadores de solidez financiera, al tiempo que mantuvo una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 215%, "muy por encima de los mínimos regulatorios exigidos".

Además, la agencia también ha puesto en valor la estabilidad de su base de depósitos minoristas, que financia el 98% de la actividad crediticia del banco. Moody's ha destacado que la confirmación refleja el perfil de riesgo bajo de Caja Rural del Sur, sustentado en sus "sólidos niveles de capital" y en una "amplia capacidad de liquidez".

Según el informe, la entidad mantiene una "posición financiera robusta" gracias a su modelo de negocio tradicional y a su fuerte implantación en Andalucía, especialmente en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva.

Asimismo, el informe subraya la buena evolución de la rentabilidad de Caja Rural del Sur, situada por encima de la media del sector bancario español, así como la calidad de sus activos.

En este sentido, Moody's ha resaltado la baja tasa de morosidad de la entidad, del 1,6% al cierre de 2025, claramente inferior a la media del sistema financiero español, lo que refleja una gestión prudente del riesgo y la fortaleza de su modelo de negocio. Moody's ha subrayado además que Caja Rural del Sur ha reforzado su capacidad de generación de capital gracias al incremento sostenido de beneficios registrado desde 2023, favorecido por el cambio en el entorno de tipos de interés.

La agencia ha reconocido igualmente como fortaleza el modelo de cercanía de la entidad y su conocimiento de la economía local, elementos que considera diferenciales dentro del sistema financiero español.

"La perspectiva estable otorgada por Moody's refleja la expectativa de que el perfil financiero de Caja Rural del Sur "se mantendrá sólido y equilibrado" durante los próximos 12 a 18 meses", ha subrayado la entidad.

Asimismo, Moody's señala que la calificación otorgada a la entidad "continúa limitada por la calificación soberana del Reino de España, debido a la elevada interrelación entre ambas, siendo el rating de su perfil financiero a1 dos escalones superior".