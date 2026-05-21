Agenda gráfica de Europa Press Andalucía para el día 21 de mayo de 2026

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Señalamos a continuación las previsiones que contarán con cobertura gráfica de Europa Press Andalucía este jueves 21 de mayo de 2026:

-- 08,30 horas: En Sevilla, segunda jornada del Aerospace&Defense Meetings-ADM Sevilla 2026, evento de negocios aeroespacial más importante de España y del sur de Europa. En la Sala Itálica de Fibes. (FOTO Y VÍDEO)

-- 09,30 horas: En Villamanrique de la Condesa (Sevilla), presentación de las hermandades de El Rocío ante la Parroquia de Santa María Magdalena, tradición con más de 200 años de antigüedad y declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde 1999. En la Plaza de España. (FOTO)

-- 11,00 horas: En Madrid, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, asiste a la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que prevé aprobar los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros de presupuesto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En el Ministerio (Paseo de la Castellana, 67). (FOTO Y VÍDEO)

-- 12,00 horas: En Almonte (Huelva), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, presenta el Plan Aldea 2026. En la Casa del Ayuntamiento de Almonte en la aldea de El Rocío (Calle Muñoz y Pabón, 3). (FOTO Y VÍDEO)

-- 16,00 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, entrega los premios de la competición STEM Racing supported by Fórmula 1, donde los estudiantes han competido con un prototipo a escala de un coche de Fórmula 1, replicando el trabajo que desarrolla una escudería profesional. En el Museo de la Atalaya (Calle Cervantes, 3). (FOTO Y VÍDEO) Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/ y los vídeos en https://www.europapress.tv/