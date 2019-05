Aguilera (Adelante) no sabe "de qué se jubila" el Rey emérito e insiste en ir "a un Estado republicano"

Actualizado 28/05/2019 11:16:08 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS)

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y dirigente de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera, ha afirmado este martes que no sabe "de qué se jubila" el Rey Don Juan Carlos, toda vez que ha insistido en ir "hacia Estado republicano y más moderno" pues la Monarquía es, a su juicio, es "un anacronismo".

Así se ha pronunciado Aguilera en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al hilo de que la Casa del Rey haya anunciado que el monarca dejará de realizar actividad institucional y se retirará de la vida pública a partir del próximo 2 de junio, cuando se cumplirán cinco años desde el anuncio de su abdicación.

"Tengo más preocupación por la gente que no se jubila a su edad o por los pensionistas que no tienen pensiones dignas", ha afirmado la portavoz del partido morado, quien cree que el Rey emérito "no aportaba mucho a la vida política".

Aguilera ha recordado que "se fue por razones indecentes, por el escándalo que asolaba a la Casa Real" y ahora, más que su renuncia, en Adelante están preocupados "por quienes no llegan a fin de mes, quienes tienen pensiones por debajo de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o quienes tienen que jubilarse siendo prácticamente ancianos".

Y es que, a su juicio, "el anacronismo es que tengamos una monarquía". "No hemos tenido la oportunidad de votar y deberíamos ir hacia un Estado republicano y más moderno", ha señalado antes de incidir en que no sabe "de qué se jubila" porque lo que hacía Don Juan Carlos, para Aguilera, "no era trabajar".