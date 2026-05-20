Alcalá la Real (Jaén) incorporará un planetario móvil para impulsar el astroturismo

Presentación del planetario móvil - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real va a incorporar un planetario móvil para reforzar la oferta turística y divulgativa del municipio en torno al astroturismo.

El concejal de Turismo, Juan Manuel Marchal, ha explicado que esta nueva infraestructura es una de las actuaciones que recoge el Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD) 'Conectando Alcalá la Real'. Está financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y conllevará una inversión de 26.618,79 euros.

Este nuevo recurso ofrece proyecciones astronómicas inmersivas mediante un sistema de proyección semiesférica de 360 grados. La instalación cuenta con una cúpula hinchable accesible para personas con movilidad reducida y capacidad para unos 25 adultos o 30 menores, incorporando además equipamiento audiovisual de alta calidad y software especializado para la recreación del cielo nocturno y diurno en diferentes épocas del año.

Marchal ha incidido en que el objetivo que se persigue con la adquisición del planetario móvil es "potenciar el astroturismo mediante infraestructuras de bajo impacto, aprovechando la catalogación de Alcalá la Real como reserva Starlight y la creciente demanda de experiencias vinculadas a la naturaleza y la observación astronómica".

El planetario móvil comenzará a operar en las próximas semanas. Desde el área de Turismo se trabaja ya en un calendario de sesiones programadas, que incluirá experiencias de astroturismo guiadas para público general y actividades especiales durante eventos astronómicos destacados. La previsión es que su estreno tenga lugar este verano, con una programación que permitirá disfrutar de la infraestructura de forma periódica en el municipio.